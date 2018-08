Kan det være er minus for Premier League dersom Manchester City og Liverpool blir for suverene?

Det hevder Jonathan Wilson i The Guardian-podcasten Football Weekly etter Liverpools 1-0-seier mot Brighton denne helgen.

– Liverpool hadde tre eller fire virkelig gode sjanser, de traff treverket og de vant kampen uten at de virkelig måtte legge ned altfor mye innsats. Jeg tror faktisk det kanskje er den lille bekymringen denne sesongen, sier Wilson.

– Problematisk for ligaen

Det er motstandere som legger seg lavt mot topplagene som bekymrer. Ikke fordi det kan bli kjedelige kamper, men rett og slett fordi de beste lagene kan vinne for lett.

– Før denne helgen hadde City og Liverpool vunnet 45 prosent av sine 20 siste hjemmekamper med tre mål eller mer. Jeg tror lag i større grad vil dra til Anfield og Etihad med skadebegrensning i tankene. Jeg har ikke noe mot det som taktikk, for noen lag kan 1-1 eller 0-0 være det beste de kan få ut av kampen, men det som bekymrer meg er om lag som Liverpool og Manchester City kan spille på 70 prosent og vinne kampen, sier Wilson.

Han mener det kan gi dem en fordel når de møter de andre topplagene.

– Da vil de være så mye sprekere og bedre når de møter Tottenham, Arsenal eller Chelsea. Det er problematisk for ligaen, og det er det man har sett i alle andre ligaer i Europa. Det har vært grunnen til at Premier League har vært morsommere, mener Wilson.

– Forutsigbarhet er fotballens fiende

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller mener Wilson er inne på noe.

– Forskjellen blir større når de store lagene blir rikere. Det har veldig mye å si at de beste lagene nå er spesialister på offensiv fotball. Det har ikke alltid vært sånn i Premier League. De største lagene har hatt bra managere og store navn, Wenger er ett eksempel, men så har det vært en blanding av at det ikke har vært så stor forskjell i kvalitet og så stor forskjell i filosofi. Pep er et ekstremt eksempel, han har ubegrensede midler og ubegrensede tillit, samt et enorm standing blant spillerne. Det City gjorde forrige sesong er det villeste og mest overlegne jeg har sett, sier Stamsø Møller.

Han mener festfotballen også kan ha negative sider.

– Spør du meg som seer, og ikke som kommentator og ekspert, så er det bra helt til det kommer til et visst punkt. De er utrolig gode og spiller nydelig fotball, men jeg vil ha uforutsigbarhet. Mange sier filming og juks er fotballballens fiende. Jeg mener forutsigbarhet er fotballens fiende, sier TV 2-eksperten.

– Resultatet blir mer og mer viktig



Nå frykter han at det skal bli for forutsigbart når de antatt beste lagene møter de antatt svakere.

– Det er ikke så store skrellvarsler. Det blir veldig vanskelig å svare for de mindre lagene. De har ikke mulighet til å hente de beste spillerne, de beste managerne vil ikke dit og de får ikke nok tålmodighet, påpeker Stamsø Møller.

Det finnes heldigvis hederlige unntak.

– Jeg skulle ønske flere gjorde som Bournemouth, som får det til år etter år. Men jeg tviler på at det blir sånn. Resultatet blir mer og mer viktig når pengesummene blir større, mener han.

Men Stamsø Møller tror ikke City og Liverpool kommer til å få det enklere mot de andre topplagene fordi de kan vinne på 70 prosent mot svakere motstand.

– Chelsea hadde ballen 90 prosent mot Newcastle, så du kan ta med dem inni der. Lag legger seg lavt mot Arsenal og Tottenham også, så det er ikke nødvendigvis så ekstremt stor forskjell på det, sier TV 2-eksperten.