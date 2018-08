29. august 1968 kjørte Norges fremtidige kongepar ned Karl Johan, mens de tok i mot folkets hyllest.

50 år etter, 29. august 2018, feiret kongeparet sitt gullbryllup. Også denne gangen kjørte de ned hovedstadens paradegate, og i den samme bilen som for 50 år siden.

I Oslo domkirke ble kongeparet berømmet av biskop Kari Veiteberg for at de ikke ga opp kjærligheten, men kjempet i ni år før de endelig fikk lov til å gifte seg.

– Den kjærlighetshistorien vi feirer strekker seg enda lenger bakover enn 50 år. Det dreier seg også om ni år som kjærester i skjul. Det var tilsynelatende ikke mulig, det som holdt på å skje, sier kongen i dag. Dronningen har også beskrevet hvor tøft det var å skjule og kjempe for kjærligheten over så lang tid, sa biskop Veiteberg.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– De har reddet monarkiet

Rundt 800 gjester var invitert til festgudstjeneste i Oslo domkirke, med blant annet flere statsråder til stede for å feire jubileet. Statsminister Erna Solberg var opptatt av at man ikke må glemme kongeparets kamp for kjærligheten.

– Kongeparet vårt har en fantastisk posisjon i det norske samfunnet. Jeg tror det er utrolig mange som er glad i dem og som ønsker å hedre dem. Ikke minst tror jeg mange synes kjærlighetshistorien som den gangen var banebrytende, er viktig å minnes.

Etter ni års kamp, kunne den fremtidige kongen og dronningen i 1968 endelig sitte sammen i bilen på vei til Oslo domkirke som brudepar. Veien dit var ikke enkel, og noen mente at bryllupet ville bety slutten på monarkiet.

– De tok skammelig feil. Disse to har fornyet og modernisert monarkiet, og gjort det relevant for en ny generasjon. De har faktisk reddet det norske monarkiet, og det er mye dronning Sonja og kjærligheten sin skyld, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Brosje i gull

Etter å ha kjørt i åpen bil og blitt hyllet av folket, tilbringer kong Harald og dronning Sonja kvelden med storfamilien. Kongeparet har nemlig invitert storfamilien til festmiddag på Slottet.

Ved feiringen av 50 års bryllupsdag, er det selvsagt på plass med en gave fra ektemannen til sin kone.

– Kongen pleier gjerne å gi dronningen smykker ved store anledninger. Hun fikk et vakkert sett i grå perler og gull til sølvbryllupet, som hun bruker flittig. Jeg er helt sikker på at hun også nå får noe lignende til minne om denne dagen, sa kongehusekspert Totland, noen minutter før kongeparet ankom Oslo domkirke.

GULLBROSJE: Kong Harald ga dronning Sonja en brosje i gull som gave på gullbryllupsdagen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Det skulle vise seg at Totland fikk helt rett, for også på gullbryllupsdagen hadde kongen gitt dronningen et smykke. På dronningens bryst kunne man se en brosje i gull, formet som en rose, med diamanter.

– Det var hans gave til henne i dag. Samtidig bar hun en blå sløyfe med en liten, gul medaljong, som hun selv hadde gitt til alle damene i kongefamilien. Kongen, kronprinsen og prins Sverre Magnus fikk mansjettknapper med samme motiv, sier Totland.