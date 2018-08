– Er Bendtner til salgs?

– Vi må nok si han er til salgs, men vi håper ikke han blir solgt, sier Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, til TV 2.

De fleste europeiske ligaenes overgangsvinduer stenger natt til lørdag.

Det gjelder også den sveitsiske, som Nicklas Bendtner er blitt koblet til.

– Vi styrer ikke alt

Selv om serielederen ikke ønsker å selge 30-åringen, innrømmer Koteng at de kan bli tvunget.

– Markedet er sånn at vi ikke styrer alt, men vi ønsker at han blir hos oss, slår styrelederen fast, før han kommer med en advarsel til klubbene som vil sikre seg Bendtner i løpet av de kommende dagene:

– Han blir dyr. Men nå tikker minuttene, så snart er den muligheten borte.

Under pressekonferansen i forkant av torsdagens bortekamp mot Shkëndija, ble også Rini Coolen spurt om mulighetene for en Bendtner-exit. Han erkjente at det alltid vil være rykter rundt en slik spiller, før han understreket at han håper han får beholde dansken.

– For oss er det best ikke å miste noen, men noen ganger er det omstendigheter som gjør at slikt skjer. Hvis det er bra for klubben og spilleren, må du akseptere det som trener, sa Rosenborg-treneren.

– Det er ikke noe jeg kan tenke for mye på. Jeg tenker på at han er tilgjengelig for oss, fortsatte nederlenderen.

Tidligere denne uken hevdet avisen Blick at Zürich hadde tatt kontakt med Rosenborg med en overgang for stjernespissen i tankene.

I dag meldte imidlertid Adresseavisen at interessen fra den sveitsiske klubben har kjølnet. Ifølge danske Ekstrabladet har Rosenborg fortsatt til gode å få inn noen konkrete bud på 30-åringen.

– Kunne vært langt mer interesse

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Koteng får beholde Bendtner.

– Det kan selvfølgelig være det finnes desperate klubber som bare må ha inn en spiss før vinduet stenger, men Rosenborg er ikke en klubb som er tvunget til å selge. De har godt med penger på bok og skal sannsynligvis spille store kamper i Europa denne høsten, argumenterer Mathisen.

Bendtner, som ble toppscorer forrige sesong, har kun scoret fem mål i Eliteserien. TV 2s fotballekspert mener prestasjonene inneværende sesong kan være det som holder europeiske klubber borte.

– Om han hadde levert stabilt på det nivået han har vært på de to siste kampene, tror jeg det hadde vært langt mer interesse. Men det han har levert i 2018, har vært variabelt, konstaterer han.

– Som venstrekant har han ikke fungert, men som spiss er han i en egen klasse når han har dagen, følger Mathisen opp.

