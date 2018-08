Se høydepunktene fra Manchester United-Tottenham i vinduet øverst!

– Lindelöf har ikke tilstedeværelse, og ingen aura som skaper frykt.

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i kjølvannet av Jamie Carraghers voldsomme kritikk av svensken.

Søndag klokken 17.00: Burnley-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo! ​

– Jeg kan egentlig ikke kritisere Lindelöf, for det har kommet til et punkt der han er ute på så dypt vann at du bare synes synd på ham, sa den tidligere Liverpool-stopperen i Sky Sports' studio etter Tottenham-kampen, gjengitt av den britiske avisen Daily Mail.​

Stamsø Møller er enig med Carragher i at Lindelöf ikke hører hjemme på det nivået.

– Han er ikke Manchester United-materiale. Han har hatt noen gode kamper, men summen er ikke god nok. Han burde finne seg en annen klubb, mener TV 2s fotballekspert.

Rystet mot Tottenham

Mot Tottenham valgte José Mourinho heller å omskolere Ander Herrera til stopper enn å starte med Lindelöf.

Svensken fikk imidlertid sjansen da Phil Jones måtte ut med skade. Fem minutter senere holdt han på å kløne det ordentlig til ved to anledninger.

Først da han spilte Dele Alli alene med egen keeper. Så da han snublet i egne bein og forærte Harry Kane en gigasjanse på den påfølgende corneren. Utrolig nok slapp han med skrekken begge ganger.

– Det er en helt utrolig situasjon på dette nivået her. Lindelöf er rystet, konstaterte Brede Hangeland fra kommentatorboksen.

Stamsø Møller mener stopperen sliter i flere deler av spillet.

– Jeg tror han er tøff i hodet selv, men det er ikke godt nok til å dominere som stopper for et slikt lag. Han sliter i duellspillet. Han må gjøre alt med ballen helt riktig, for når det går galt er han veldig utsatt, sier TV 2s fotballekspert.

Forsvares av landslagssjefen

Selv om han har slitt siden overgangen til Premier League, er Lindelöf en viktig del av det svenske landslaget. Blant annet startet han hver kamp i VM han var tilgjengelig til.

Landslagssjef Janne Andersson tar ham i forsvar.

– Spiller man i Manchester United, er det alltid tøft. Du er alltid under lupen. Jeg håper alltid at det går bra for spillerne på klubblaget deres, men jeg sitter ikke og vurderer kritikk. Jeg er overbevist om at han kommer til å gjøre det like bra som vanlig for landslaget, sier Andersson til Aftonbladet.

Det er nå litt mer enn ett år siden 24-åringen ble hentet for 335 millioner kroner fra Benfica. I Portugal hadde han opparbeidet seg et godt rykte.

– Da han kom opp i Benfica, var han ingenting. Han fikk sjansen fordi de hadde veldig mange skader. Så fikk han klubbikonet Luisão ved siden av seg, og spilte for et lag som stort sett dominerer alle kamper i året. Da er det lettere å se bra ut, mener Stamsø Møller.

Søndag klokken 17.00: Burnley-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo!