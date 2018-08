Det sier 41-åringens forsvarer, Øystein Storrvik, til TV 2.

– Han nekter for at han i det hele tatt var i boligen da drapet fant sted. Vi mener også at bevisene tilsier at han ikke var til stede, sier Storrvik.

Funnet av familie

Om morgenen torsdag 15. juni i fjor ble en mann i 50-årene drept med to knivstikk i en bolig på Hellerud i Oslo.

Etter ordre fra Riksadvokaten er det nå tatt ut tiltale mot 41-åringen, som politiet mener at begikk drapet. Det var VG som først omtalte tiltalen.

Selv om drapet skjedde om morgenen, ble ikke avdøde funnet før ved 16-tiden samme ettermiddag. Det var familie som tok seg inn i boligen og fant mannen i 50-årene død. Han bodde alene.

Etter det TV 2 forstår, er det en relasjon mellom tiltalte og avdøde.

Politiet har sperret av leiligheten etter at mannen ble funnet død. Foto: TV 2

– De har hadde kontakt i tiden før drapet, og min klient var blant på besøk hos avdøde, men han nekter altså for å ha vært til stede da drapet fant ated, sier Storrvik.

Anklages for pengetyveri

Etter drapet skal 41-åringen ifølge politiet ha tatt med seg 350.000 kroner som tilhørte avdøde. Politiet mener, etter det TV 2 kjenner til, at pengene skal være ført ut av landet.

Forsvarer Øystein Storrvik. Foto: NTB Scanpix

– Min klient nekter også for pengetyveriet, sier Storrvik.

Tiltalte forlot landet kort tid etter drapet, og han var på rømmen gjennom hele sommeren. Først i august ble mannen pågrepet i Bulgaria og deretter overlevert til Norge. Han har sittet varetektsfengslet siden da.

Den tiltalte 41-åringen er av tyrkisk opphav, men er bosatt i Estland. Saken er foreløpig ikke berammet, men er ventet å komme opp for Oslo tingrett tidlig i 2019.