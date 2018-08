Dårlige Champions League-nyheter for Liverpool

Trekningen kan by på to vidt forskjellige utfall for lagene.

For eksempel kan Manchester United trekke Lokomotiv Moskva, Ajax og Røde Stjerne. Eller de kan trekke Real Madrid, Monaco og Inter. Tottenham har samme utgangspunkt i trekningen.

Liverpool kan trekke Lokomotiv Moskva, Porto og Røde Stjerne. Eller de kan trekke Real Madrid, Borussia Dortmund og Inter.

Og så videre.

Champions League-endringer

Denne sesongen er det gjort flere endringer på Europas gjeveste klubbturnering.

Blant annet er det nye kamptidspunkt. Istedenfor at alle kampene sparkes i gang klokken 20.45, er det nå to forskjellige kamptidspunkt: 18.55 og 21.00. Det blir også mulig å benytte seg av en fjerde innbytter i ekstraomgangene når turneringen har nådd sluttspillet.

Denne sesongen skal Champions League også sendes på TV 2s kanaler. TV 2 har sikret seg rettighetene til å sende én kamp hver kampdag, inkludert finalerundene. Selve finalen samsendes mellom TV 2 og MTG.

Champions League-datoer

Som vanlig avvikles Champions League på tirsdager og onsdager. Gruppespillet spilles følgende datoer:

Runde én: 18. og 19. september.

Runde to: 2. og 3. oktober.

Runde tre: 23. og 24. oktober.

Runde fire: 6. og 7. november

Runde fem: 27. og 28. november

​Runde seks: 11. og 12. desember

Finalen spilles 1. juni på Atlético Madrids hjemmebane, Estadio Metropolitano.

Kilde: UEFA.com.

Torsdag klokken 17.45: Se Champions League-trekningen på TV 2 Sportskanalen eller Sumo! ​