Er dette ulv? Nå krever frustrerte innbyggere i Hedmark svar

Miljødepartementet avviser videre kritikken om tidsbruk, og sier det er en omfattende jobb som skal gjøres. De har vært i gang siden 2017, og til nå gjennomført en uavhengig gjennomgang av forskningen på området. Tre amerikanske forskere har jobbet med dette og konkludert med at ulvene stammer fra immigrasjon fra Finland og vestre deler av Russland.

– Det er ikke unaturlig at det tar tid, når du skal forske og finne ny kunnskap, sier Hamar i miljødepartementet.

– Så du synes ikke det har tatt lang tid?

– Nei, jeg synes de som hevder det tar for lang tid skal ta det med ro. For nå er vi i gang med runde nummer to, som blir en større og enda mer forskningsbasert tilnærming til dette, sier han.

Svenskene ville sette ut ulver

Slagsvold Vedum forstår godt at bygdefolk har mistanke om at det skjedde ulovlige utsettinger da ulvene kom tilbake til Sverige og Norge.

– Jeg hadde et møte med den svenske regjeringen da vi satt i regjering. Da var det et forsøk på å sette ut dyreparkulv for å bedre genene til den svenske ulvestammen. Det ble stoppet fordi en dyrepasser ble drept av ulv.

– Det er ikke nytt at det har vært diskusjoner rundt forsøk med utsetting. Det er ikke sikkert det har vært ulovlig en gang. Det kan ha vært i offentlig regi. Og den svenske regjeringen jobbet aktivt med det for noen år siden, sier Vedum.

Statsekretæren i miljødepartmentet har ikke noe svar på om ulver kan være ulovlig utsatt eller hybridisert.

– Det har jeg ikke ingen kunnskap om, så det kan jeg ikke kommentere, sier Hammer til TV 2.

Jørn Stener i Slettås mener det er på tide at det kommer svar fra departementet.

– Så lenge vi vet at svenskene hadde et prosjekt for utsetting av dyreparkulver, «Prosjekt Varg» på 70-tallet. Og at ulvene kom tilbake til akkurat de områdene prosjektet hadde blinket ut for utsetting, tviler jeg på at de har vandret inn på naturlig vis. Dette er heller ikke dokumentert ved at det er funnet spor, ulvetatte elger eller sauer langs den lange ruten fra Finland og Russland, sier han.