– Hvor skuffende er det at du ikke får møte Samba?

– Forhåpentligvis er han litt mer skuffet enn meg, sa Warholm til latter fra salen under onsdagens pressekonferanse.

Abderrahman Samba, som representerer Qatar, prioriterer Asia-lekene fremfor torsdagens Diamond League-avslutning i Zürich.

– Samtidig har jeg alltid lyst på konkurranse og folk å løpe mot. I år har han vært best, men jeg elsker å løpe mot ham. Jeg prøver alltid å se hvor nært jeg kan havne, fulgte den ferske europamesteren opp.

– Har tenkt mer på ham enn kjæresten min

I år har 22 år gamle Samba vunnet samtlige løp han har stilt opp i på 400 meter hekk.

Fire ganger har han slått Warholm, og tre av gangene har han vært eneste mann som har stått i veien for sunnmøringen. Warholm har mye å strekke seg etter dersom han skal ta igjen overmannen.

I Paris i juni ble Samba den andre i historien til å løpe under 47 blank på 400 meter hekk med tiden 46,98. Til sammenligning er Warholms personlige rekord på 47,64, satt i EM i Berlin.

– Jeg tenker alltid at jeg kan vinne, men han har vært i en klasse for seg selv i år. Han gir meg noe å tenke over, medga sunnmøringen, før han la til:

– Jeg mister ikke søvn på grunn av ham, men jeg kan avsløre at jeg har tenkt mer på Samba enn kjæresten min i år.

Derfor valgte han hekk

Under pressekonferansen ble den norske løpestjernen også spurt om hvorfor han droppet tikamp. På juniornivå har Warholm medaljer fra både VM og EM i mangekamp, men hadde en svakhet i kasteøvelsene.

– Da jeg flyttet til Oslo i 2015, begynte jeg å trene med Leif (Olav Alnes, journ. anm). Jeg var litt lei av å kaste 40 meter i spyd, og ble ertet av Andreas Thorkildsen som sa at jeg var så dårlig. Jeg snakket med Leif, og han fant ut at 400 meter hekk ville vært kjekt å prøve ut, fortalte Warholm.

22-åringen mener det er lettere å knipe sekunder på hekk enn flatt, noe som kan være gull verdt i jakten på Samba.

– På flatt kan du ta én hundredel. Men dersom du gjør noe annet og det er rett på hekk, kan du finne nøkkelen til å ta to eller tre tideler hvis du er heldig. Det er det jeg liker med hekk. Det er alltid noe å jobbe med, forklarte han.

– Det ville sett bra ut i stuen min

Med Samba på gulljakt i Asia, er Warholm storfavoritt til å vinne i Zürich og hente hjem Diamond League-trofeet. I tillegg til en betydelig pengesum.

En spøkefull Warholm hevdet imidlertid at han kun er der for å hente trofeet.

– Jeg bryr meg ikke om pengene. Du kan ta dem, jeg vil ikke ha dem. Jeg skal gjøre det jeg kan for å ta trofeet, for det ville sett veldig bra ut i stuen min, spøkte 22-åringen.