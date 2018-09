Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei. Jeg ser at man kan gjøre veldig bra kjøp på Fiat Freemont da Fiat selger dårlig i Norge og verditapet er deretter.

Jeg er en som stort sett skrur på bilene mine selv. Eneste jeg ikke har utstyr til er AC, firehjulskontroll og selvfølgelig EU-kontroll. Man kan få en 2012-modell Freemont varebil som har gått 51.000 kilomeer, til 129 000 kroner pr dags dato på finn.no. Det er da uten firehjulsdrift.

Noe spesielt man må passe seg for på disse? Vet at de er basert på Dodge 2-liter dieselmotoren her finner man allerede i en rekke biler. Bla. Fiat, Alfa Romeo, Saab, Opel og Suzuki, så deletilgangen er stor.

Benny svarer:

Freemont er et godt eksempel på en bil som gjorde ganske lite utav seg da den kom og som nok forsvant veldig kjapt fra de flestes bevissthet. Kanskje ikke så rart. Denne bilen ble til da Fiat Chrysler-konsernet drev en litt små-desperat offensiv for å øke modellutvalget sitt.

Freemont er egentlig en Dodge Journey, med Fiat-merker og litt modifisering. Da den kom, hadde Journey allerede vært på markedet noen år uten å markere seg veldig sterkt. Men Fiat manglet en større familiebil, slik ble Freemont til.



Fiat er generelt ikke spesielt kurante biler i bruktmarkedet. Folk står ikke akkurat i kø for å kjøpe dem, og det gjenspeiler seg i høyt verditap og gode muligheter for å virkelig få mye bil for pengene. Det gjelder også Freemont.

Jeg vil absolutt ikke fraråde deg å kjøpe en Freemont. Det virker snarere som om du kan være riktig eier til en slik bil.

Den er kanskje ikke den beste bilen i klassen, men dette er en helt grei bil på de fleste områder. Her er det heller ikke så veldig mange duppeditter som kan gå i stykker. Bilen bør være kurant å skru på for en hobbymekaniker som deg, det er naturligvis positivt i denne sammenhengen. I og med at du kan "blande" de aller fleste delene fra Journey og Freemont, bør ikke deletilgang være noe problem.

Fiat Freemont er noe midt i mellom en SUV og en flerbruksbil.

Dette bør sjekkes litt nøye

Noen biler har hatt en del elektronikk-feil og vært plaget med at batteriet tappes som en følge av dette.

Når det gjelder passform og finish, skinner det amerikanske og litt billige opphavet gjennom. Det er ikke best i klassen – for å si det slik...

På biler med automatgir, kan denne være litt upresis og hugge litt, særlig ved nedgiring. En del biler fikk byttet girkasser. Kan jo være verdt å være oppmerksom på.

Ellers kjenner jeg ikke til spesielle svakheter ved bilen. Vanlige slitedeler som dekk, bremser, forstilling og hjuloppheng er jo obligatoriske sjekkpunkter som du sikkert er obs på.

Deler kan kjøpes fra USA, der prisene er lave. Du skal bare huske at dette ikke vil være en lett bil å selge videre igjen når den dagen kommer. Men tenker du å ha den i mange år, behøver ikke det å være noen stor bekymring.



Før kjøp bør du naturligvis sjekke bilen nøye, både servicehistorikk og eierhistorikk. Hvis jeg ikke husker feil, har Freemont overraskende lav tillatt hengervekt. Det bør du sjekke konkret hvis du planlegger å trekke tunge lass med den. I og med at dette hos mange nok også blir ansett som en litt ukurant bil, bør det være muligheter for å prute på prisen.

Lykke til med et annerledes bilkjøp!

