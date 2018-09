Jeanette (32) var «hektet» på sukker og mel – så oppdaget hun den metoden som endret alt

Jeanette har slitt med overvekt hele livet. For første gang har hun funnet en metode som fungerer for henne. Foto: Instagram

Den amerikanske psykologen har en doktorgrad i det som på engelsk kalles cognitive science – kognisjonsvitenskap på norsk. Hun har utviklet metoden Bright Line Eating basert på kunnskap om avvenning og psykologiske teknikker. Hun hevder at hele én av tre er mer disponert for avhengighet av visse mattyper enn andre, og mener at klare grenser for inntak av sukker og mel er viktig for å fri seg fra denne matavhengigheten.

– Det var akkurat som det gikk et lys opp for meg, forteller Jeanette.

– For noen er det sukkeret som er verst, for andre er det melet. For meg var det begge deler. Jeg var hekta og kunne for eksempel bake skillingsboller i tide og utide. Jeg utdannet meg til og med til kokk for å kunne være i nærheten av mat, det ser jeg nå i ettertid, ler hun.

«Gamechanger»

Irina kjenner seg godt igjen i Jeanettes historie. Hun oppdaget metoden via en amerikansk nettside i 2015 etter å ha prøvd å gå ned i vekt i 30 år.

– Jeg var var godt trent og i god form, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg ikke gikk ned i vekt. Da jeg leste om metoden fikk jeg et slags «eureka!». Jeg skjønte at dette var en «gamechanger», og siden jeg er forfatter og forlegger bestemte jeg meg for å gi ut boken på norsk.

Fakta om Bright Line Eating: Utviklet av den amerikanske psykologen Susan Pierce Thompson. Metoden tar utgangspunkt i fire ufravikelige regler: 1. Ikke sukker 2. Ikke mel 3. Tre måltider om dagen 4. Bestemt mengde til hvert måltid (maten må veies)

– Ikke for alle

Hun understreker at metoden ikke er for alle.

– Ikke alle er like mottakelige for matavhengighet som det jeg og Jeanette er. Det er ingenting vi heller skulle ønske enn å kunne kose oss med «litt» godteri eller «litt» pasta, men slik jeg er laget så stopper jeg ikke med det. Jeg spiser til det er tomt.

Hun er vant til å høre folk hevde at metoden er ekstrem.

– Det metoden beskriver er inntak av riktig mengde av riktig mat. Vi snakker om vanlige matvarer som du finner i en matbutikk – broccoli, gulrøtter fisk og kjøtt – ikke en pulverkur eller piller. Folk kan være skeptiske, men samtidig er det ingen skepsis til hvor mye medikamenter leger skriver ut til fedmerelaterte problemer, eller til at det er stadig flere som blir fedmeoperert, sier hun.

Selv hevder hun å ha prøvd alle mulige slankekurer før hun prøvde Bright Line Eating.

– At råvarene er tilgjengelig på nærmeste butikk ga meg en trygghet på at dette var troverdig og en metode jeg skulle kunne leve med. Jeg har også gått ned i vekt på en pulverkur, men det er jo ikke noen varig løsning, forteller hun.

Ned 40 kg på 365 dager

Akkurat ett år etter at hun så Irina og Susan på TV, sitter Jeanette selv i sofaen til God morgen Norge. Vekten viser at hun har gått ned ytterligere 40 kilo på dagen ett år etter. I tillegg hevder hun at hun har kvittet seg med alle de øvrige plagene – smertene i kroppen og utmattelsen er borte.

– Nå har jeg begynt å jobbe igjen og jeg er trener for fotballaget, forteller hun.

Da Jeanette hørte om metoden skaffet hun seg boken og satte i gang umiddelbart. Hele prosessen har hun dokumentert på bloggen «Klare grenser».

Etter å ha vært sengeliggende og arbeidsufør i fire år lever nå trebarnsmoren et aktivt liv. Foto: Privat

I begynnelsen var det tøft å gi avkall på alle søtsakene og bakervarene, men det blitt lettere med tiden.

– Før fikk jeg høre at jeg kunne kose meg litt ekstra i helgene, men for meg som var hekta ser jeg at det var akkurat som å by en alkoholiker på alkohol. Nå tenker jeg ikke lenger på de de tingene som mat.

– Barna har fått en ny mamma

– Er det vanskelig å leve etter denne metoden når du har familie?

– Nei. Barna mine får lørdagsgodt som før og alt det de trenger. Vi spiser det samme alle sammen. Det er jo vanlig mat, bare at jeg selv holder meg unna mel og sukker. De sier bare at jeg har blitt litt kjedeligere fordi jeg ikke baker så mye lenger, ler hun.

– Til gjengjeld har de fått en helt ny mamma! Aldri har jeg vært mer rolig og balansert innvendig og aldri har jeg følt meg bedre kroppslig. At jeg i tillegg har gått ned i vekt er et bonus, avslutter hun.