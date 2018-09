Melina Johnsen (22) og Rikke Isaksen (23) forteller i lørdagens episode av God kveld Norge at deltagerne i «Ex on the Beach» ikke er redde for å ha sex på TV.

– Det er én deltager som har ligget med alle, forteller Johnsen, og referer til Daniel Aakre Pedersen som hadde sex med fem personer i den ferskeste episoden av realityprogrammet.

Den eneste kvinnelige deltageren som ikke var under lakenet med Pedersen, var Inger Hauge.

Hauge har likevel hatt sex med Pedersen, men det før de begynte innspillingen på Mauritsius.

– Fullt av sæd og helvete

Isaksen, som var med på sekskanten, hadde også sex med Ole Andreas Karoliussen i bassenget i samme episode:

– Altså, det bassenget. Det blir bare fullt av sæd og helvete. En fisk hadde ikke overlevd der, ler nordlendingen.

Melina Johnsen er kanskje den mest skandaløse deltageren av dem alle.

Allerede i første episode snakket hun om at hun ønsket å ha trekant, noe seere kan bekrefte at hun har prøvd å få til flere ganger i løpet av de seks TV-sendte episodene hittil.

– Tror dette vil åpne dører

Johnsen frykter ikke at den usjenerte oppførselen vil skape problemer i voksenlivet og i jobbsammenheng.

– Jeg tror at dette vil åpne dører. Jeg ønsker å leve av meg selv og utseendet mitt, sier hun.

– Som modell?

– Ja, via Instagram, blogg og Youtube, svarer jenta fra Moss.

Også 23-årige Isaksen er overbevist om at den kontroversielle TV-serien vil være nyttig for henne.

– Jeg har liksom ikke en dritt. Så jeg har tenkt å bare melke dette for alt det er verdt, og jeg håper det blir sykt, sier hun.

– Jeg angrer aldri på noe jeg gjør, for det er det jeg står for der og da, istemmer deltaker Cecilie Andrea Røising.

