Sommerens villeste eventyr har muligens vært Mads Hansen og låta Sommerkroppen.

Etter kun to dager på Spotify havnet «veddemål»-sangen på førsteplass i Norge.

Plutselig menget Mads seg med musikkeliten, og var headliner på VG-lista.

Ferdig som artist

Likevel valgte han denne uken å legge opp som artist, og avslutter det hele med en avskjedskonsert på Rockefeller i september.

– Jeg har jo trivdes, men det er rart å for eksempel bruke hele helgen på å reise opp til Bodø lørdag formiddag, være der til søndag kveld, og stå på scenen i tre og et halvt minutt, sier Hansen til God kveld Norge.

– Da jeg sluttet med fotball trodde jeg at jeg skulle få sommerferie, men det har jo vært mer hektisk enn noen gang. Jeg har tenkt at jeg skal suge til meg alt og holde meg edru. Det er jeg glad for å ha klart. Sommeren 2018 kommer jeg til å huske i hvert fall.

Millionbeløp

Så er spørsmålet, hvor mye har hit-Hansen tjent på dette eventyret?

– Det spørsmålet stiller jeg meg også. Jeg har spilt rundt 30 konserter, og der er det jo penger. Min kutt på Spotify er mellom 25.000-30.000 per million avspilt, røper han.

Sommerkroppen har over 16 millioner avspillinger kun på Spotify, noe som tilsvarer 440.000 kroner til Hansen.

Markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen mener 30.000 kroner er en reel sum for en konsert. Ganger vi det med 30 spilte konserter får vi 900.000 norske kroner.

– Så har du Tonorettighetene, som hver gang den blir spilt på radio, tv eller en konsert, fortsetter Hansen.

– Burde laget julelåt

Artister som God kveld Norge har vært i kontakt med estimerer at dette tilsvarer en TONO-inntekt på 300.000 kroner.

– Hadde jeg hatt næringsvett så hadde jeg gitt ut en julelåt, og tjent dobbelt så mye penger. Men nei, jeg står så fint i det nå. Jeg er åpen om at jeg er popstjerne for en sommer.

Ifølge God kveld Norges kalkulator har Mads Hansen håvet inn over 1,6 millioner kroner, og har hatt en ganske grei sommerjobb.