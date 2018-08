27 år gamle Louise Reed fra Middlesbrough i England, sier til britiske Daily Mail at hun ble slått til blods av sin 30 år gamle kjæreste.

Til avisen forteller Reed om hvordan hun måtte rømme gjennom kjøkkenvinduet for å unnslippe den voldelige kjæresten.

Reed anmeldte forholdet, og saken var nylig opp i retten. Der ble utfallet noe helt annet enn hun hadde forventet seg.

Rystende straff

Kjæresten ble nemlig dømt til å betale kvinnen 850 kroner i erstatning, samt 12 måneder med samfunnstjeneste.

30-åringen fikk dommen 23. august, i Teesside Magistrates' Court.

I et forsøk på rettferdighet, har den 27 år gamle kvinnen lagt ut et rystende bilde av seg selv på Facebook. Bildet viser et svært blodig og forslått ansikt. Sammen med bildet, har kvinnen skrevet et sterkt innlegg:

– Den sterke og uavhengige kvinnen jeg en gang var, forsvant da jeg ble angrepet av kjæresten min. Han hadde et uforglemmelig syn av hat og sinne i øynene sine, sier Reed.

Kjærester i tre måneder

Hun og kjæresten hadde vært venner siden de var 13 år gamle, og ble senere kjærester. Paret hadde vært sammen i tre måneder da Louise ble angrepet.

Den 27 år gamle kvinnen sier at dommen eks-kjæresten fikk er forferdelig, og at han burde fått en fengselsstraff fordi han prøvde å drepe henne.

– Jeg sliter med depresjoner, har mareritt og store problemer med å sove. Men han går fri og kan gå videre med livet sitt. Det føles ut som han har sluppet unna, sier Reed til Daily Mail.

Fange i sitt eget hjem

Videre sier kvinnen at hun har følt seg som en fange i sitt eget hjem.

– Å bli slått, kastet og skallet ned, samt være nødt til å rømme ut av vinduet med blod rennende nedover ansiktet med, er noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Reed.

Louise Reed sier at hun føler seg lurt av kjæresten, og stiller spørsmålstegn om hvorvidt hun egentlig kjente han.

– Greia med disse typene, er at de får det til å virke som at det er din feil at du blir angrepet. De manipulerer deg til å tro at alt er i ditt hode, når det i virkeligheten kun er deres feil, sier 27-åringen til den britiske avisen.

Den britiske kvinnen har en tre år gammel datter. Nå gruer hun seg til å forklare hvorfor ansiktet hennes er fylt med blod og arr, hvorfor hun ikke er like glad lenger, og hvorfor kjæresten ikke kommer til å være der lenger.

– Jeg skriver dette innlegget fordi jeg ikke ønsker at dette skal skje med noen andre. Man gjør ikke noe slikt mot noen man elsker, skriver kvinnen i et innlegg på