Udineses 21 år gamle midtbanespiller Rolando Mandragora er utestengt i én kamp etter å ha kommet med blasfemiske uttrykk i Serie A-kampen mot Sampdoria, opplyser Det italienske fotballforbundet.

Mandragora ble tatt på fersk gjerning foran TV-kameraene da han skrek «Porca Madonna – Dio Cane», som oversatt betyr en fornærmelse mot Jomfru Maria, og kan også beskrive Gud som en «hund», skriver Reuters.

Umiddelbart straffet

Udinese-spilleren er umiddelbart suspendert i den kommende kampen mot Fiorentina i Serie A etter at fotballforbundets juridiske komité gransket videobevis av hendelsen.

Dommeren fikk ikke med seg kraftutrykkene, men Italias fotballforbund konkluderer med spilleren «helt klart brukte blasfemiske uttrykk i det 48. minutt».

I Italia slås det hardt ned på blasfemi, og Det italienske fotballforbundet har de siste årene kjørt en nulltoleranse-linje for å hindre slike ord på fotballbanen.

Nulltoleranse

De innførte nye regler i 2010 etter at den daværende Chievo-treneren ble den den første som ble straffet for blasfemi på fotballbanen. Parmas Davide Lanzafame ble også straffet den første uken etter at nulltoleranse-reglene for blasfemiske uttrykk ble innført.

Den belgiske Inter-spilleren Radja Nainggolan havnet også i trøbbel da han la ut en video på Instagram der han bannet og drakk på en nyttårsfeiring.

Spillerens daværende klubb Roma ga ham en bot på 100.000 euro, eller rundt 900.000 kroner, og belgieren måtte beklage innlegget på sosiale medier offentlig.

– Jeg er svært lei meg for hva som skjedde. Som dere alle vet, så liker jeg å ha det moro med venner og feiret nyttår. Men jeg gikk for langt. Jeg ønsket ikke å være et negativt forbilde, sa han i en offisiell uttalelse.