Videoen, som gikk verden rundt forrige måned, viser en mann som går til angrep på den 22 år gamle studenten, Marie Laguerre, utenfor en kafé i Paris den 18 juli.

I følge The Guardian har fransk politi nå arrestert det de mistenker er mannen som står bak voldsepisoden som fant sted midt på lyse dagen, foran en mengde vitner.

En politikilde sier til avisa at mannen ble arrestert mandag da han forlot et psykiatrisk sykehus. Laguerre måtte selv identifisere om hun trodde det var angriperen eller ikke.

Laguerre skal ha bedt mannen om å «holde kjeft» etter at han kom med ydmykende og nedlatende kommentarer til henne.

PROVOSERT: Laguerre ble trakassert og slått på åpen gate i Paris. Nå kan politiet ha funnet gjerningsmannen.

– Jeg ba han om å holde kjeft og så fortsatte jeg å gå. Jeg tolererer ikke slike kommentarer. Jeg kan ikke være stille, og vi må ikke tie om sånt lenger, skrev Laguerre i en Facebook-post etter at hun kom hjem samme dag.

Mannen kastet et askebeger etter kvinnen før han slo til henne.

I etterkant av hendelsen opprettet studenten et nettsted som heter Nous Toutes Harcelement – som betyr «vi er alle plaget» – for å samle andre lignende historier etter å ha fått en enorm støtte fra folk fra hele verden.

Forbyr trakassering

Tidligere denne måneden vedtok franske politikere en ny lov om sexistisk vold som kan straffes med bøter på stedet på opp til 750 euro. Loven dekker flere former for sexistisk oppførsel, og det har blitt forbudt å komme med nedlatende, ydmykende eller hatefulle seksuelle kommentarer på gata eller på offentlig transport.

Loven ble vedtatt etter at videoen hadde gått viralt og Laguerre er glad den satte fokus på noe som er et stort problem for kvinner.

– Trakassering er ikke en flørt, det handler om dominering, ydmykelse og nedverdigelse, sa hun til nyhetsbyrået AP tidligere denne måneden.