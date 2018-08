Se Sørloth åpnet målkontoen i Sportsnyhetene øverst på siden!

– Vi er kommet til en fase i hans Crystal Palace-tid hvor han ikke har noe annet valg enn å score mål. Det er veldig vanskelig å score mål i de innhoppene han får. Det er snakk om ti minutter maks han har fått for a-laget i Premier League. Da er det disse mulighetene man må gripe med begge hender.

Fordelaktig kampprogram

Det sier Simen Stamsø-Møller dagen etter at Alexander Sørloth (22) nettopp grep muligheten med begge hender da han scoret sitt første mål for Crystal Palace i ligacupseieren over Swansea.

Kommende kamper: Southampton (h)

Huddersfield (b)

Newcastle (h)

Bournemouth (b)

Wolverhampton (h)

​Everton (b)

Arsenal (h)

Chelsea (b)

Tottenham (h)

Man. United (b)

Nå nærmer nordmannen seg gradvis en plass i startoppstillingen til manager Roy Hodgson i Premier League etter tre av tre kamper på benken.

– Når han viser at han kan score mål, noe Christian Benteke – hans konkurrent – viser at han er vaksinert mot å gjøre, er det helt perfekt. Timingen er veldig god. Crystal Palace har det enkleste kampprogram av noen lag i Premier League frem til starten av november, sier Stamsø-Møller.

– Prestisjegreie for Hodgson

Palace har overkommelig motstand og bør kunne ta med seg greit med poeng i de kommende seks kampene før en rekke på fire oppgjør mot topp seks-klubber venter.

Nå gjenstår det å se om Hodgson velger å i gi Sørloth muligheten fra start.

– Jeg synes han spilte veldig bra. Han jobbet hardt, og statistikken viser nok at han var fenomenal, hans fysiske statistikk. Jeg synes han jobbet veldig hardt, og han fortjente målet, sa Hodgson til klubbens hjemmesider etter tirsdagens seier.

– Han startet veldig bra og så ble han skadet, men han har hatt jevn utvikling. Vi er fornøyde med å ha det alternativet på spissplassen med en spiss av hans type og en av Bentekes type. Det kan bli viktig for oss gjennom sesongen.

Stamsø-Møller mener at Benteke har forspilt sine sjanser, og at det derfor er tid for Sørloth på topp for Palace sammen med lagets store stjerne, Wilfried Zaha.

– Benteke får det ikke til. Han er en stor, sterk spiss. Det er også Alexander. Så får det bare konkurrere om å score flest mål. Jeg vil ikke påstå at Alexander Sørloth er bedre enn Benteke. Men når Benteke er nede i en så dyp bølgedal som han er nå, er det på tide at Alexander får muligheten, sier Stamsø-Møller.

– Han kostet mye penger for Crystal Palace også. Det er en slags prestisjegreie for Hodgson at han går til Skandinavia og henter en spiller. Her kommer det en spiss som kan score mål. Da må han nesten få sjansen fremover. Noe annet ville vært veldig rart. Noe annet vil nesten være en beskjed om at han ikke har vært god nok på trening eller rett og slett ikke god nok for Premier League. Jeg tror han kommer til å starte kamper nå.