18 år gamle Louis Makepeace hevder han ble utestegt fra et matlagingskurs ved høyskolen Heart of Worcestershire i England.

Grunnen skal angivelig være at han er for liten for kjøkkenet, og læreren mente han utgjorde en helse- og sikkerhetsrisiko for de andre 14 studentene.

Nå frykter han at drømmen som kokk og jobb i catering henger i en tynn tråd.

Trakk tilbake plassen

Louis, som er 117 centimeter på sokkelesten, ble tilbudt en plass på kurset «hospitality and catering», men skolen skal ha trukket tilbake plassen, skriver The Independent.

Ifølge Pauline (56), Louis' mor, skal kurslederen ha sagt at de ikke så noe poeng i å ha ham på kurset da han aldri ville fått jobb i et restaurantkjøkken.

– Det var veldig leit. Jeg hadde sett meg ut dette kurset. Vi skal ha likestilling, men jeg får ikke lov til å gjøre det jeg elsker. De er ikke forberedt på å gjøre de tilpasningene som skal til for å imøtekomme meg, som å senke overflatene, sier han.

Videre sier 18-åringen at han og moren var fleksible og foreslo at han kunne lage mat hjemme frem til skolen hadde installert det nye utstyret.

– Men de sa fortsatt nei. De sa jeg ville være en forstyrrelse og en helse- og sikkerhetsrisiko for de andre studentene. Det var veldig ydmykende.

Får støtte av Gordon Ramsay

Saken har blitt omtalt i flere av verdens største nettaviser, og den har også nådd kjendiskokken Gordon Ramsay. Han kaller holdningen for ekkel og skriver at han ville tilbudt Louis en praktikantplass når som helst.

– Jeg kan nesten ikke tro at han har lest om meg og støtter meg. Jeg er en stor fan, sier Louis til britiske Metro, og legger til:

– Det ville vært en ære å jobbe med ham. Jeg håper virkelig han mener det, det ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse.

Disgusting attitude, I’d offer him an Apprenticeship any day. https://t.co/xYdfWJ7CLK — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 28. august 2018

Finne et nytt kurs

18-åringens mor venter fortsatt på et avgjørende svar fra skolen, men har blitt fortalt at Louis må finnet et annet kurs.

– Han har vært veldig opprørt. Han fikk først tilbudet fra skolen, men så drar de teppet vekk under føttene hans. De vil ikke gi meg et endelig svar, men da jeg spurte kurslederen om han skulle finne et annet kurs, sa han at det ville være en god idé.

I en uttalelse fra skolen, publisert av nettstedet Metro, påpeker de at de ikke har gitt beskjed om at Louis ikke får delta på kurset, men at han og moren har blitt informert om at justeringene Louis krever må avtales for et ubetinget tilbud kan gis. Skolen håper på en endelig avgjørelse i løpet av av uken.