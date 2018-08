Bank-kundene endrer seg, og det må også bankene gjøre for å henge med i svingene. Onsdag lanserer Sparebanken Vest sine planer for en helt ny bank, som utelukkende blir tilgjengelig via mobilen.

– Den nye banken skal bli neste generasjons mobilbank. Vi har et unikt utgangspunkt med det som er kåret til Norges beste mobilbank og sannsynligvis landets beste teknologimiljø innen brukeropplevelser, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth i en børsmelding sluppet onsdag ettermiddag.

Bergens teknologi-miljø sentralt

Sparebanken Vest er en landets tredje største sparebank, og har rundt 250.000 person- og bedriftskunder.

Ifølge en børsmelding sendt ut onsdag, skal den nye mobilbanken lanseres i løpet av neste år.

Etter det TV 2 kjenner til vil det stadig voksende finansteknologimiljøet i Bergen få en vesentlig rolle i utviklingen av den nye banken.

– Ambisjonen er å flytte det norske markedet i en helt ny retning. Den nye banken skal være grensesprengende i å løse folks dagligdagse finansielle utfordringer med gode tips og råd, samtidig som vi skal tilby boliglån og andre tradisjonelle banktjenester, sier konsernsjefen i børsmeldingen.

Stadig tøffere konkurranse

Nordmenn har de senere år tatt i bruk mobile banktjenester i et stadig raskere tempo. I 2010 brukte seks prosent av den norske befolkningen over 18 år mobilbank. I fjor gjorde 65 prosent av de over 18 år det samme.

Konkurransen fra internasjonale teknologiaktører som Google, Apple og Facebook blir stadig tøffere, også for norske banker. Etter at det nye EU-direktivet PSD2 trådte i kraft tidligere i år, åpnes det for at stadig flere aktører kan tilby skreddersydde finansløsninger til privatkunder. Før sommeren ble Apple pay lansert i Norge.

Overskudd på 630 mill.

Tidligere i august la Vestlandsbanken frem halvårsresultatene som ga et umiddelbart børshopp. Resultat før skatt viste et pent overskudd på 630 millioner kroner.

Deler av overskuddet stammet fra fusjonen mellom Vipps, BankAxept og BankID, som etter vurdering av Konkurransetilshynet fikk grønt lys i vår.



TV 2 oppdaterer denne saken.