Alle mikroflypiloter må nå gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs før de får ta av igjen.

«Tiltaket har årsak i hendelser og ulykker innen mikroflyging i Norge den senere tid», opplyser Norges Luftsportforbund i en melding.

Flere alvorlige ulykker

– Vi var inne i et veldig godt spor, og så har det nå vært noen ulykker, sier generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund til TV 2.

Han viser til dødsulykken med et gyrokopter i juli, hvor NRK-redaktør Morten Ruud (57) omkom. Gyrokopter klassifiseres som mikrofly.

Sist helg havarerte et mikrofly i Norheimsund, og tirsdag omkom to personer i en mikroflyulykke ved Svartisen.

Luftsportforbundet presiserer at man ikke kjenner til årsakssammenhengene i disse ulykkene og at de er under gransking.

Kjent stoff

– Alle med utøverlisens skal gjennom et program som vi utvikler i dag. Dette er eksisterende og kjent stoff, men alle skal sitte ned tenke godt gjennom sine operasjoner og aktiviteter, sier Laupsa.

Tema for kurset vil være være kunnskaper, ferdigheter, holdninger, kultur samt gjennomgang av relevante hendelser.

Alle flygere må kvitteres ut for gjennomført seminar for å få tilbake sine mikroflybevis.