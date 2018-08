Tirsdag dukket kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby (21) og modell Juliane Snekkestad (22) opp i en stor reportasje i amerikanske Vogue.

De er guider i reportasjen som handler om «Hvordan tilbringe en romantisk og avslappende dag i Oslo».

– Folk tror at Oslo er den kaldeste byen på jorda, men det er den egentlig ikke, forteller Høiby om hjembyen til Vogue.

Nyforelsket

I mars ble det offisielt at Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad var et par. Like før jul bestemte de seg for å flytte til London i sammen.

Avstanden til hjemlandet hindrer ikke paret i å komme hjem med jevne mellomrom.

I reportasjen blir paret omtalt som «unge og forelsket» idet de viser fram sine seks favorittsteder i byen. En rekke bilder av paret pryder artikkelen, alle tatt av den norske fotografen Alexander Norheim.

Foto: Faksimile, vogue

Godt og blandet

Det første stedet paret velger å vise er det som blir omtalt som «byens kuleste nabolag», nemlig Grünerløkka. De tar med magasinet i vintage-butikk og Høiby bruker anledningen til å skryte av nordmenn som har begynt å eksperimentere med klær.

Paret viser også fram noen av severdighetene i hovedstaden. Paret viser havnepromenaden og Vigelandsparken.

– Vigeland Skulpturpark er et av de mest populære stedene å besøke i Oslo. Jeg pleide å tilbringe mye tid her på skøyter da jeg var yngre, forteller Borg Høiby.

Avslører drømmen

Snekkestad avslører også parets felles drøm.

👅🦄 Et innlegg delt av Juliane Snekkestad (@julianesnekkestad) Mars 7, 2017 kl. 9:26 PST

– Det å lage vårt eget merke er drømmen vår, sier hun.

Det unge paret er svært interessert i mote, noe som kommer tydelig fram i reportasjen. Høiby har en stor interesse for skinnjakker, og legger ikke skjul på at han kunne tenke seg å dyrke lidenskapen videre.