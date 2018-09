Det norske bilmarkedet er lite i verdens-sammenheng, men på mangfold og antall modeller henger vi likevel godt med.

Leter du litt under overflaten i bruktbilmarkedet, kan du finne veldig mye sært og spesielt: Som bilen på bildet over. En Suzuki XL7 fra 2008.

Hvis du har litt greie på Suzuki, kjenner du igjen modellnavnet. XL7 var opprinnelig en forlenget spesialutgave av den gamle sliteren Vitara. Men denne generasjonen XL7 kom aldri til Norge som nybil. Det vil si: Den kom egentlig ikke til Norge som nybil.

Bilen er over fem meter lang og har sju seter. Vi snakker SUV av den røslige typen.

Avgiftsbombe

Historien skal nemlig ha det til at importøren i sin tid tok inn to eksemplarer. Om det var for å se nærmere på bilen med tanke på mulig import vet vi ikke. Men noe slikt skjedde i alle fall ikke,

Sannsynligvis har det mye med både motor og størrelse å gjøre. 3,6-liters bensinmotor på 254 hestekrefter betyr MYE avgift i Norge. I praksis ville nok XL7 da fått prislapp minst på høyde med premiumkonkurrentene fra Tyskland. Da er det ikke bare-bare å selge Suzuki.

Men nå har i alle fall ett av disse eksemplarene dukket opp i bruktmarkedet. Det gir deg mulighet til å kjøpe en SUV naboen garantert ikke har maken til.

Det kom angivelig to av denne til Norge, nå er en av dem til salgs. Faksimile fra www.finn.no.

Sju seter og mye utstyr

2008-modellen har gått 155.000 kilometer, prisforlangende er ikke avskrekkende 229.000 kroner. Sannsynligvis er dette også en bil vi har skrevet om før. For fem år siden laget nemlig vi i Broom sak på en XL7 med samme farge. Den gangen hadde den gått 59.000 kilometer og lå til salgs for 469.000 kroner. Prisen har dermed mer enn halvert seg.

Hva får du så hvis du går for en bil som denne? Motoren er allerede nevnt. Den bør gi pent overskudd og går altså på bensin. Inntil noen år siden et stort drawback. I disse anti-diesel-tider, har det imidlertid blitt en fordel. Men du må nok regne med drivstoffutgifter som merkes.

Bilen har sju seter, og, til tiden å være, bra med utstyr. Vi snakker blant annet om skinnseter, automatgir, navigasjon og mulighet for å se DVD i skjermer på nakkestøttene, for å nevne noe.

Offisielt interiør-bilde av XL7 – og en utgave som ikke virker spesielt påkostet. Det er lett på se at dette ikke var noen spesielt dyr bil i det amerikanske markedet.

Ikke enkel å prise

På ni år har det skjedd mye på sikkerhetsutstyr, på det området merkes det at Suzukien ikke lenger er noen nybil.

Kvalitetsmessig bør det neppe være grunn til å frykte noe spesielt her. Suzuki lager generelt gode biler, med lite feil. Men etter såpass mange år og over 150.000 kilometer, kan det meste skje. Derfor er det naturligvis viktig at bilen er godt fulgt opp, komplett servicehistorikk er en stor fordel.

Å prissette en bil som dette kan forresten ikke være enkelt. Det er neppe veldig mange som har gått rundt og ønsket seg akkurat denne modellen. Dermed kan det nok også være mulig å diskutere prisen, hvis den ikke blir solgt kjapt.

PS: Suzuki XL7 var basert på en GM-plattform og skreddersydd for det amerikanske markedet. Noen stor salgssuksess ble denne modellen imidlertid aldri.

