Den tradisjonsrike engelske klubben Leeds ledes av den karismatiske treneren Marcelo Bielsa, og jakter denne sesongen opprykk fra Championship til Premier League.

Nå er nordmannen Niklas Haugland på vei til klubben, skriver Bergens Tidende.

Overgangen blir, etter alt å dømme, fullført innen kort tid, skriver avisen.

– En spennende spiller med et stor potensial

Sportslig leder i Fana IL, Mads Vik Tvedte, bekrefter 16-åringen er på vei til klubben som foreløpig topper Championship-tabellen etter fem serierunder.

– Det jeg kan si er at Niklas er en veldig spennende spiller med et stort potensial. Jeg ønsker ikke å gå i detaljer slik saken står nå, men han er definitivt en talentfull spiller med stor offensiv kraft, sier Tvedte til TV 2 Sporten, og legger til:

– Han har vært på en del referanseopphold i flere storklubber både før og under denne sesongen, og er i søkelyset til flere europeiske storklubber. Og nå senest var han på et opphold i Leeds, konstaterer han.

Niklas Hauglands agent Stig Lillejord ønsker heller ikke å detaljer om den nært forestående overgangen.

– Vi har ingen kommentarer til dette på nåværende tidspunkt, sier spillerens agent Stig Lillejord til Bergens Tidende.

Har trent med Bayern München

Haugland har tidligere gjennomført treningsopphold i klubber som Bayern München, AC Milan og Red Bull Salzburg.

Nå gjenstår bare formaliteter før unggutten slutter seg til Marcelo Bielsas opprykksjagende Leeds.

– Det jeg kan si, er at vi er i en dialog med Leeds. Det har vi vært i en periode og det er klart at det er en stor mulighet som ligger der for spilleren. Og det er en fjær i hatten for oss som utviklingsklubb. Jeg skal ikke si vi gjør alt rett, men at vi får unge spillere ut, viser at vi gjør noe rett, sier Fanas daglige leder Kim-Rune Hellesund.