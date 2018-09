Se Tippekampen Chelsea-Bournemouth lørdag 16.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

– Jeg tror Joshua King og Eddie Howe har et helt, helt spesielt kjærlighetsforhold. Det handler om tillit.

Ordene tilhører TV 2s kommentator Kasper Wikestad, som i denne ukens episode av Premier League-podkasten benyttet anledningen til å hylle Norges heteste internasjonale angriper de siste årene.

Forrige helg åpnet 26-åringen målkontoen for sesongen, og står dermed med 31 Premier League-mål i løpet av karrieren i sørkystklubben Bournemouth. Kun fem nordmenn har scoret mer på engelsk fotballs øverste nivå.

– King har betydd utrolig mye for suksessen til Bournemouth og Eddie Howe

King har tidligere, i landslagssammenheng, uttalt at han er misfornøyd med rollen han tidvis har måttet spille for Bournemouth, der han forrige sesong ikke fikk ledet angrepsrekkene på samme måte som i gjennombruddssesongen 2016/17.

Mestscorende nordmenn i PL: 1. Ole G. Solskjær, 91

2. Steffen Iversen, 40

3. John Carew, 38

3. Tore André Flo, 38

5. Morten G. Pedersen, 34

6. Joshua King, 31



– Det tror jeg han kan si basert på den tryggheten han har med Eddie Howe. Jeg tror Howe har betydd utrolig mye for karrieren til King, men jeg tror også King har betydd utrolig mye for suksessen til Bournemouth og Eddie Howe med måten han spiller på, sier Wikestad.

TV 2s kommentator poengterer hvor viktig King er for sitt lag, og tror nordmannen er bankers på laget for klubben som forrige sesong havnet på en råsterk 9. plass i Premier League.

– Det er helt åpenbart. Han kan spille tre dårligere kamper på rad, og allikevel være førstemann når Eddie Howe setter opp laget. Han gjør alle oppgaver han blir satt til, om det er bak spissen, ute på siden eller på spissplass, 100 prosent slik som Eddie Howe vil. Det betyr at det er to parter som kan stole 100 prosent på hverandre. Det tror jeg er veldig viktig, også når det gjelder spillerutvikling. Det er ingen tvil om at han er utrolig viktig for Howe, og det er åpenbart - hvis man ser på historikken til King i andre klubber - hvor mye den tilliten fra manageren har betydd for King nå, sier Wikestad.

Josimar-redaktør: – I tidlig landslagskarriere hadde han et helt annet kroppsspråk

I denne ukens episode av Wikestads Premier League-podkast, er også Josimar-redaktør Frode Lia på besøk. Han trekker frem innstillingen til King som en stor grunn til at han har denne viktige rollen i sitt lag.

– Når du ser de dårligere kampene King har spilt, så tror jeg en av hovedgrunnene til at han fortsatt får spille, er at han alltid gjør jobben. Han har et positivt kroppsspråk, som jeg mener han kanskje ikke har hatt i samme grad på landslaget. I tidlig landslagskarriere hadde han et helt annet kroppsspråk enn det jeg nå ser i Bournemouth, sier Lia.

Lagerbäck om rollen på klubblaget: – For deres lag er det sikkert det beste

Tidligere denne uken snakket også landslagssjef Lars Lagerbäck varmt om King, i forbindelse med uttaket til neste ukes Nations League-kamper, men bekreftet samtidig at han for Norge kun er aktuell i en av spydspissrollene.

– Jeg er ikke i tvil om hvor han skal spille for meg. Men jeg har ingen synspunkter rundt hvordan de bruker ham i Bournemouth. Det er opp til deres manager hva han synes er best for laget, men de har jo en veldig bra spiss. Det er kanskje mest av alt synd for Josh, for jeg syns han er best i en sentral spissrolle. For deres lag er det sikkert det beste, men for oss betyr det kanskje at han er enda mer motivert når han får komme hjem og spille sentralt. Det får du spørre han om, men det gjetter i hvert fall jeg på, sa Lagerbäck da.

Comeback-konger

Bournemouth drar lørdag til Stamford Bridge på jakt etter å kopiere det utrolige 3-0-resultatet samme sted forrige sesong. De er også comeback-kongene i Premier League, noe de har bevist to ganger allerede denne sesongen. Både i runde to mot West Ham (fra 0-1 til 2-1-seier) og forrige helg mot Everton (0-2 til 2-2) havnet Howes mannskap bakpå fra start, men kom sterkt tilbake og tok viktige poeng.

Hele 25 poeng har laget fra sørkysten tatt etter å ha havnet under siden starten av forrige sesong. Det er soleklart mest i Premier League, og sju mer enn Arsenal som følger nærmest.

Kan de gjøre det igjen mot Chelsea lødag?

