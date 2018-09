Fotball kan faktisk bli enda morsommere

Nå trumfer guidelines både fornuft, kunnskap og vitenskap. Hva vet dommere om hvor det er naturlig å ha armene hen hos en spiller som vender, hopper eller kaster seg ned for å blokkere? Meg bekjent har ingen dommer hverken en master eller et hovedfag i bevegelseslære. Drillo

Straffesparket Frankrike fikk i finalen etter handsen til Perisic, fikk avgjørende betydning. Jeg kommenterte finalen som ekspertkommentator, hadde Sverige på den ene siden, med Glenn Strømberg som ekspert, og England på den andre siden, med Glenn Hoddle som ekspert. Alle var enige om at dette var feil. Alle jeg snakket med etterpå i mediasenteret mente straffesparket aldri skulle vært dømt. Neida, ingen av dem var dommere, men jeg får et lite håp om bedring når jeg nå registrerer at også enkelte dommere har kritiske merknader til «the guidelines».

Galskapen har nå ironisk nok fått til følge at forsvarsspillere i straffefeltet ikke våger å ha armene i naturlig stilling lenger, de legger de bak på ryggen. Selv ikke dette faktum får det til å ringe noen bjeller hos dommere. Hva blir det neste? Forsvarsspillere som går opp i hodeduell med henda på ryggen. For all del, dommere er også forskjellige, jeg har sett mange dommere de siste årene som bruker hue og fornuften, og som ikke ville dømt straffe i de omtalte situasjonene fra VM. Men for spillerne er dette bingo. Nå trenger vi grep fra FIFA.

Et annet hyppig diskutert tema er holding, særlig i forbindelse med situasjoner i straffefeltet ved hjørnespark og frispark. Harry Kane fikk straffe da han ble holdt av Carlos Sanchez mot Colombia og Mandzukic fikk straffe da han ble holdt av Troost-Ekong i kampen mot Nigeria. Begge straffene helt riktig idømt av henholdsvis Geiger fra USA og Ricci fra Brasil. Men hvorfor våger for eksempel en så fornuftig spiller som Troost-Ekong å bruke armene i duell med Mandzukic, og dermed påføre laget sitt straffespark? Naturligvis fordi han vet at sjansene for at straffe blir dømt er svært liten, og det er ikke noe problem å finne flere titalls situasjoner fra dette VM som det også burde vært dømt straffe på.

Det er dette som er problemet. Tenk om dommerne kunne vært like opptatt av hvor det er naturlig å ha armene som de er når det gjelder hands. Det grelleste eksempelet på holding det ikke ble dømt på, var da Mitrovic (Serbia) ble lagt i bakken av fribryterne Liechtsteiner og Schär fra Sveits. Jeg skjønner at ikke alle situasjoner er like enkle å håndtere for dommerne, men en langt tøffere og strengere praksis enn den nåværende vil gjøre fotballen renere og morsommere. Her må da VAR kunne brukes til noe nyttigere enn å straffe uskyldige handsere.

De mest intensjonale (viljestyrte) av alle forseelser er når en spiller tar tak i motstanders trøye eller bukse med hånda. Dette skjer oftest for å stanse en kontring etter en overgang, og eksempler på det så vi i de fleste kampene i VM. Dette er sjofelt og en klar sabotasje mot spillet, men hva gjør dommerne? Jo, de belønner forbryterne. De dømmer frispark, og dermed er ubalansen med påfølgende fare for scoring gjort om til en situasjon hvor laget igjen er i god balanse.

Jeg så til og med eksempler på at det ikke ble gitt gult kort i slike situasjoner, noe som gjør belønningen enda større. Det er ikke til å holde ut.

Trenger fotballen dette? Naturligvis ikke, og det er svært enkelt å bli kvitt det. Automatisk rødt kort løser problemet. Spillerne er ikke dumme, de gjør det som lønner seg, og dermed vil denne type forseelser forsvinne. Her også kan jo VAR bli et nyttig verktøy. Hvorfor er det ingen som tar tak trøya til Jakob Ingebrigtsen når han stikker fra?

Alle de områdene jeg nå har nevnt, hands, holding i feltet og grep i bukse/trøye, har blitt diskutert i mange år før dette VM, og jeg hadde håpet på å se en bedring nå, ikke minst pga VAR. Derfor var skuffelsen stor over å se at situasjonen var verre enn noensinne. Du må ta grep, Collina.

En annen negativ tendens som var spesielt tydelig i dette VM, var drøying av tid. Lag som ledet med ett eller to mål mot slutten av kampen utnyttet frispark maksimalt ved at spilleren som ble tatt ble liggende skadet, og det var han som regel ikke. Ingen enkel oppgave for dommerne naturligvis, men her også finnes det virkemidler for å redusere problemet.

Poenget mitt er at fotballen vil tjene på å slutte å dømme uskyldige handsere og belønne de store skurkene.

Bare å få slutt på trøye/bukseholdinga vil gi oss færre frispark og flere mål/målsjanser. Man skal heller ikke se bort fra at armbruk, trøyeholding, drøying av tid og filming svekker fotballens omdømme. Jeg vet det er mange som ser med bekymring på utviklinga. Press fra trenere, spillere, ledere, media og nasjonale forbund bør legges på FIFA for å styre fotballen i riktig retning. Det er bare FIFA som kan endre reglene.

Det er nå en gang slik at VM-sluttspill setter en standard og preger utviklinga, og mange av de negative tendensene jeg har pekt på ser vi eksempler på i hver eneste kamp på høyt nivå, være seg i norsk eliteserie, landskamper eller Champions League. Nå står vi foran en spennende nyskapning, nemlig Nations League, hvor Norge skal spille seks kvalik-kamper i høst, med sluttspill våren 2020. La oss håpe vi slipper å se kamper med ned mot 55 minutters effektiv spilletid, at vi slipper å se sabotasje som belønnes. Det er lov å håpe, men vi er avhengig av at FIFA tar grep.

Fotball kan faktisk bli enda morsommere, mer attraktiv og ikke minst renere enn hva vi så i VM 2018.

Drillo

TV 2-EKSPERT: Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen er fotballekspert for TV 2. Foto: TV 2