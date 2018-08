Team Dimension Data opplyser i en pressemelding at Mark Cavendish (33) må ta en pause fra sykkelen etter at testing har avdekket at spurtfantomet har slitt med Epstein-Barr-virus, som ifølge Det store norske leksikon i 90 prosent av tilfellene er årsak til kyssesyke.

Testene indikerer at Cavendish uten å vite det har trent og konkurrert med viruset i kroppen.

– Jeg har ikke følt meg fysisk til stede. Selv om jeg har levert gode verdier på sykkelen, har jeg følt at noe ikke har vært riktig, sier Cavendish.

– Med det i mente og i lys av testresultatene, er jeg glad for at jeg endelig har fått klarhet i hvorfor jeg ikke har vært i stand til å prestere på optimalt nivå. Etter å ha mottatt medisinske ekspertråd som et resultat av funnene, er jeg blitt oppfordret til å ta en periode med fullstendig hvile for å komme meg helt igjen.

Også i 2017 slet Cavendish med kyssesyken, som hold ham ute av spill i starten av sesongen. Siden den gang har det vært flere skjær i sjøen for Manx-missilet.

I fjorårets utgave av Tour de France krasjet han ut av rittet. I årets utgave av Tour de France var det tydelig at noe var galt da Cavendish ikke klarte tidsfristen på den ellevte etappen.

12. plassen i Prudential RideLondon-Surrey Classic er hans eneste konkurranse siden Tour de France. Cavendish skulle etter planen vært ett av trekkplasterne til Arctic Race i august, men måtte melde forfall grunnet helseproblemene. De har 33-åringen nå fått svar på.

Cavendish har én seier denne sesongen. Den kom i sesongåpningen i Dubai i februar i.