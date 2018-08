– Jeg tror folk var overrasket over at jeg var så tidlig tilbake

– Hvor stor påkjenning er det for kroppen å føde?

– For kvinner som har født normalt er det livmoren som har vært strekt ut. Den skal trekke seg tilbake. I fødselsveien skjer det ting som kan måtte leges. Vi pleier ofte å si at det tar ca. fire til seks uker før det har grodd. Vevet i seg selv tar nok lenger tid til å bli som det var før.

– Er det da fysisk mulig å utøve idrett på toppnivå når kroppen ikke er 100% leget?

– Med en fornuftig progresjon i treningen vil vevet tilpasse seg, så det går greit, sier Froholdt.

Herrem har fått mange gode tilbakemeldinger etter fødselscomebacket, men i kommentarer og på sosiale medier leste hun meninger om at en så tidlig retur ikke burde hylles.

– Det er ikke for alle. For meg handlet det ikke om å komme raskest mulig tilbake. Om det ville ta seks uker eller tre måneder for meg å være klar så hadde jeg tatt den tiden, men nå følte jeg meg klar og da ser jeg ingen grunn til å vente.

– Men hva med de jentene som sitter og ser dette comebacket og tenker at dette skal være normalen?

– Laget av noe annet enn andre

Landslagslege Froholdt har følgende oppfordring til de som ser det tidlige combacket og tenker at det skal være normalen.

– Det handler om den individuelle utøveren. Hun er jo laget av noe annet enn andre. Det handler også om å være mentalt rustet, men alle skal ikke tilstrebe å komme tilbake så raskt. Andre vil bruke mye lenger tid for å komme tilbake og det er greit, sier Froholdt.

Det er Herrem enig i.

– Det er ingen fasitsvar. Jeg reagerer på èn måte og hadde en fin graviditet. Noen løper etter 6 dager, noen etter tre uker. Jeg opplevde ingen problemer for eksempel med bekkenet, men der er også opplevelsen forskjellig, avslutter Herrem.

Herrem og Sola spiller NM-kamp mot Sandnes i Giskehallen onsdag kveld.