Ekspertenes råd: Dette må du tenke på når du øvelseskjører

Ikke vent med å kontakte trafikkskolen

Hans siste råd er å etablere et forhold til en trafikkskole på et tidlig tidspunkt så ungdommen får profesjonell veiledning så tidlig som mulig. Tidligere var det vanlig å øvelseskjøre mye med foreldrene før man kontaktet trafikkskolen for å pusse på ferdighetene. Det er ikke den smarteste fremgangsmåten, ifølge den erfarne trafikklæreren.

– Bruk fagfolk i starten. Mange tror det blir dyrt om man bruker trafikkskolen tidlig, men trolig sparer man penger fordi man får med seg mye videre i prosessen, sier Veltun.

«Enkle» ting er vanskelige for nybegynnere

Også Trygg Trafikk peker på at det er viktig å alliere seg med fagfolk i forbindelse med øvelseskjøring.

– Hvis man begynner å øvelseskjøre ved 16-årsalderen, er det smart å kontakte en trafikkskole. Da får dere en del tips om samarbeidet framover. Foreldre eller foresatte kan ta seg av mengdetreningen, først og fremst at ungdommen får øvd nok på det trafikklæreren anbefaler at de skal øve på, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Johansen advarer mot «arbeidsuhell» med at man begynner for tidlig med for vanskelige ting.

– En trafikkert hovedvei utenfor byen kan virke enkel for en erfaren fører, men er krevende for en ny fører som kanskje ikke behersker kjøretøyet godt nok. Pedal- og rattbruk er selvsagte ting for en erfaren fører, men krever masse tankearbeid for en fersk fører, sier Johansen.

Øv inn rutiner

Trygg Trafikks mann oppfordrer også til å begynne tidlig med å øve inn gode vaner, som å bruke speil og blinklys konsekvent. Om man får inn slike ting som en rutine når man for eksempel starter fra en veikant eller kjører forbi en syklist, lærer man seg å gjøre det automatisk.

– Om man slurver i starten, er det ofte verre å ta igjen på et senere tidspunkt, sier Bård Morten Johansen.