Premier League-spillerens tøffe oppvekst: – Fikk ikke lov til å spille fotball

Leicesters midtbanekriger, Wilfred Ndidi, har hatt en tøff vei til Premier League. Han fikk en vanskelig og streng barndom i Lagos, Nigeria.

I utkanten av storbyen ligger en militærbase der faren var soldat, og det var der 21-åringen vokste opp.

– Det var strenge regler og disiplin var viktig i militærleiren. Jeg trente med fotballspillere som var soldater, ikke med faren min, og de kunne disiplinere deg hele tiden. Det ga meg evnen til å se på utsiden og skjønne at jeg faktisk kan klare alt, sier Ndidi i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal.

Måtte lyve for faren

– Faren min var veldig streng. Han ville aldri at jeg skulle spille fotball. Men da han ikke var i nærheten, spilte jeg fotball. Jeg kunne føle på meg når han kom tilbake, og da gikk jeg hjem og lot som om jeg ikke hadde spilt fotball. Min mor har alltid støttet meg. Hun ga meg alltid noen oppgaver før jeg fikk gå på fotballbanen. Du kjenner til de som vasker frontruter langs veien. Jeg gjorde det av og til for å tjene penger til fotballsko. Så det var veldig vanskelig, men vi gjorde vårt beste. Det var ok, forteller han.

I 2015 forlot Ndidi Nigeria og flyttet til Belgia. I Genk ble unggutten omskolert fra midtstopper til midtbanespiller. Det var en vanskelig periode for Ndidi.

– Jeg var 17 år gammel. Treneren, Peter Maes, ville at jeg skulle spille på midtbanen. Jeg var ny i den rollen og det var vanskelig. Jeg fikk ikke tak i ballen og skjønte ikke helt hva som foregikk rundt meg. Men han fortsatte å presse meg. To ganger ble jeg byttet ut i første omgang, men han ga seg ikke og jeg fikk flere sjanser på midtbanen. Han ba meg gjøre ting enkelt og bare spille mitt spill, forteller han.

Vil vinne alt

​Ndidi ble etter hvert en meget solid midtbanespiller, og i januar 2017 hentet Leicester nigerianeren for rundt 170 millioner kroner. Oppgaven var å erstatte selveste N’Golo Kanté.

– For å være helt ærlig så tenkte jeg ikke på det da jeg kom hit. På grunn av forventningene. Hvis jeg hadde tenkt på det, hadde jeg blitt nervøs av alt presset. Jeg vil bare spille fotball, sier han.