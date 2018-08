Byton er et kinesisk elbilmerke som det kan være god grunn til å bite seg merke i.

Vi hadde hørt om dem, skrevet om dem og sett bilder av konsepter derfra. Men vi må vel også innrømme at vi, som mange andre, ble tatt litt med buksene nede da Byton tidligere i år var på signingsferd for å vise fram sin Byton M-Byte. Det gjorde de blant annet på Aker Brygge i elbilhovedstaden over alle, Oslo.

Vi har sett massevis av futuriske og lekre konsepter gjennom mange år. Med ville ideer, snodige påfunn og veldig framtidsrettede løsninger. Felles for de fleste for disse er at de aldri kommer lenger enn til konsept-stadiet og etter det dør en stille død.

Vi var på pressemøtet og visningen av Byton i Oslo og ble overrasket.

Kina-bil?

Det er her Byton skiller seg kraftig ut. Bilen er et konsept med nettopp alle de framtidsrettede løsningene. Men den er også så godt som produksjonsklar.

Dessuten byr bilen på god plass, dog med bare fire seter, god rekkevidde – inntil 520 km, mulighet for firehjulsdrift og ikke minst en gunstig pris. Hvis Byton lykkes med dette prosjektet, ligger det an til storsalg i Norge.

Byton: – Mest spennende siden Tesla

Kamuflerte biler

Nå har Byton forlatt konseptstadiet og begynt å teste ut prototyper av bilen. Det betyr så godt som produksjonsklare eksemplarer, som også er godt kamuflert.

De første testene gjøres både på bane og på vanlige landeveier. Til vinteren står kuldetester for tur, og både kollisjonstester og stabilitets-tester er gjennomført med førserie biler.

– Takket være ekspertisen til vårt internasjonale nettverk har vi raske prosesser, og vi har hele tiden fokusert på effektiv implementering . Vi er tørste etter å innovere, sier Byton-grunnlegger Dr. Daniel Kirchert i en pressemelding.

Byton får alle andre biler til å virke gammeldagse ​

Daniel Kirchert og Carsten Breitfeld i Byton er inne i en spennende periode Snart skal den første bilen deres være produksjonsklar.

Ikke smågutter

Han legger til at de er fornøyd med de første testene, som han beskriver som en suksess.

Men det stopper ikke med denne ene bilen fra Byton. De har mer på gang. Det har de for så vidt fortalt tidligere også, men nå frigir de for aller første gang en tidslinje for fortsettelsen. M-Byte debuterer i Kina i 2019, så kommer USA og Europa året etter. I 2020 er det klart for en sedan, K-Byte, og i 2022 en sjuseters flerbruksbil. Det er ventet at disse tre bygges på samme plattform.

PS: Det er ikke akkurat "smågutter" som står bak bilmerket. Dr. Carsten Breitfeld er CEO og med-stifter av merket. Han kommer fra BMWs i-divisjon og er mannen bak for eksempel BMW i8. Han har fått med seg flere over fra BMW, dessuten har de hentet folk fra både Tesla og Nissan som jo begge her mye elbil-erfaring og bilerfaring generelt, i motsetning til en viss amerikansk konkurrent ... Dessuten har de fått med kreative folk fra både Google og Apple på laget.

Solgte Volvoen, avbestilte ny Tesla – gikk for Byton M-Byte

Byton M-Byte byr på fire sitteplasser og en 49-tommers skjerm som utgjør dashbordet.

