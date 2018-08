Pasningskongen hylles: – En fryd å se ham spille fotball

Kjenner spillemønsterne inn og ut: – Han har vært «altavgjørende»

Han har også bitt seg merke i en 26 år gammel brasilianers innflytelse sentralt i banen for de blå fra Vest-London.

– Trekket med å ta Jorginho med seg fra Napoli, og det å ha han dirigenten der til å ligge der og styre, har vært «altavgjørende» for Sarri, sier Ween om Premier Leagues ferskeste pasningskonge.

I tillegg til TV 2s kommentatorer, gjester Josimar-redaktør Frode Lia podkasten denne uken. Han har fulgt Sarris Napoli tett, og

– Hele katedralen til den typen Sarri-ball er hva Chelsea gjør på de første to tredelene av banen. Der er du avhengig av to midtstoppere og en dyp midtbanespiller for å få det til å fungere. Da er du avhengig av en kar som får det til å fungere, og her har du en kar som går rett inn og kjenner ballmønsterne og spillemønsterne inn og ut, og får det til å sitte, sier Lia.

