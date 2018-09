Forsker: Derfor er nett-brett bra for barnet ditt

– For både den psykiske og fysiske utviklingen er det viktig at barn har en variert hverdag. At skjermbruk er en del av dette tror jeg ikke er skadelig, så lenge det finnes bevisste foreldre som er tilstede og setter gode rammer, sier hun.​

Innholdet kan være viktigst

Barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh mener det ikke nødvendigvis er nettbrettet som er årsaken til forskjellene som fremkommer i studien.

– Dette er ti minutter i et laboratorium med leker de som står bak studien har valgt. For meg er ikke det tradisjonell lek, det er laboratorielek, sier hun.

– Hva er tradisjonell lek?

– Da må vi tenke oss tilbake til før iPaden kom, hva gjorde vi da med barn på to år? Det betyr ikke bare hva slags leketøy man brukte, men også måten man lekte på før, sier hun og forklarer at innholdet i selve spillet kan være vel så viktig som nettbrettet.

Samtidig mener hun det er interessant å se at det kan være utfordrende for foreldre å leke med barnet sitt i et laboratorium.

– Det er viktig informasjon at det blir bedre interaksjon mellom mor og barn ved bruk av alderstilpassede spill i visse situasjoner, sier hun.

– Må gjøres mer forskning

Silje Margrethe Skaug forteller at de i studien har diskutert muligheten for at det kan være spillets innhold og ikke selve nettbrettet, som utgjør forskjellen. Samtidig påpeker hun at man ikke kan skille effektene av nettbrettet og spillet og dets innhold, fullstendig.

– Det er nettbrettet som muliggjør spillingen av det konkrete spillet, som igjen er utformet for nettbrettet. Så det å omtale effektene man ser som relatert til nettbrettspilling, er både rimelig og fornuftig, sier hun og legger til:

– Her må det rett og slett gjøres mer forskning for å skille mellom de ulike faktorene som kan påvirke utfallet, sier hun.​

Silje Margrethe Skaug har skrevet en doktorgradsavhandling som mener nettbrett kan være bra for samspillet mellom foreldre og barn. Foto: Privat

Forfatteren medgir også at det er mulig at leken og tidsaspektet i studien ikke er representativ for hvordan den foregår hjemme. Skulle man etterliknet aktiviteter slik de foregår hjemme, måtte man kjørt lengre eksperimenter med aktiviteter av ulik lengde, mener hun.

– Det kan føre til at man får effekter som følge av forlenget eksponering og ikke som følge av aktiviteten i seg selv, sier hun og legger til at barns begrensede oppmerksomhetsfelt, gjør at lange eksperimenter med er ugunstig.

Når det gjelder antall deltakere sier hun det er bestemt ut fra styrkeberegning ut fra vanlig vitenskapelig praksis.

Kan inspirere

Melanie Ekholdt Huynh mener nettbrett kan utgjøre en forskjell med tanke på at leken blir mer ryddig, og dermed oppleves som mer positiv for foreldrene.

– Man kan sammenlikne det med kortspill for toåringer. Plutselig mister de kortene, det blir rot og irritasjon for foreldrene. Det er lettere med et nettbrett, det er mer strukturert og mindre kaotisk, og det kan være viktig, sier hun og legger til at foreldre med fordel kan bruke alderstilpassede spill på nettbrett til å bli bedre kjent med barnet sitt, og finne ut hva de selv får glede av å gjøre sammen med barnet.

– Foreldrene kan få ideer til ting man kan gjøre sammen. De kan bli inspirert av et pedagogisk nettspill til hva barnet skal bruke i lek i sin fysiske verden, sier hun.

Melanie Ekholdt Huynh er barne- og ungdomspsykiater. Foto: Nicolas Tourrenc

Nettbrett er som smukk

Barne- og ungdomspsykiateren sier at foreldre må være klar over at nettbrettet vil kunne skape en avhengighet hos barna.

– Det blir som en smokk, og vi vet hvor vanskelig det er å vende seg av fra smokken, man må være bevisst på det når man gir nettbrettet til en toåring, sier hun og forklarer at barnet ikke har behov for skjerm tid mellom null og tre år.

– Kan det ha negative konsekvenser?

– Når barnet er på et nettbrett blir det mindre tid til noe annet. Det blir mindre tid til fysisk utforskning og kontakt ansikt til ansikt. Man glemmer kroppen sin når man er foran skjermen.

Alt med måte

Silje Margrethe Skaug understreker også at måtehold er viktig når det kommer til barns nettbrettbruk.

– Barn trenger motorisk utfoldelse, søvn og å stimuleres fysisk, og det får de ikke ved å sitte hele dagen på et nettbrett, sier hun og legger til:

– Man skal ikke erstatte andre helsemessige eller læringsrike aktiviteter, men man kan bruke det til å supplere med etter en lang dag i barnehagen eller på skolen.

Godt for foreldrene

Skaug forteller at det har kommet mange reaksjoner på doktorgradsavhandlingen.

– Jeg tror mange er veldig overrasket. Det er så mye negativt fokus og foreldre får alltid høre hva som er dårlig og hva man ikke skal gjøre. Det kan nok være godt med forskning som viser hva man kan bruke på en positiv måte. Det må ikke være ensbetydende uheldig for utviklingen til barnet, og det gjør kanskje at man slapper mer av som forelder, sier hun og legger til:

– Forskningsmessig er det sikkert en del som mener at det kan være negativt på andre områder i livet, men der tenker jeg måtehold gjelder, sier hun.​​