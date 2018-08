Ifølge lokalavisen Liverpool Echo, som følger Liverpools svært tett, har Jürgen Klopp bestemt seg for å kvitte seg med fire spillere før overgangsvinduet for resten av klubbene i Europa stenges på fredag.

De fire det dreier seg om er Lazar Markovic, Sheyi Ojo, Pedro Chirivella og Divock Origi.

Det er imidlertid ikke sikkert at Klopp makter å enten selge eller låne ut samtlige fire spillere.

Mest positivt ser det ut for Sheyi Ojo, som ifølge nærmer seg en overgang til franske Stade de Reims. Her er det i første omgang snakk om en utlånsavtale. Tidligere har Championship-klubbene Aston Villa og WBA vist interesse for spilleren.

Verre ser det ut for Divock Origi. Dortmund var interessert i angriperen, men Liverpool krevde 270 millioner kroner i overgangssum. Den tyske klubben ønsket å låne Origi, men valgte tidligere denne uken å hente Paco Alcacer fra FC Barcelona på lån. Dermed ser det ut til at den belgiske angriperen blir værende på Anfield inntil videre.

Foreløpig er det ikke kjent hvilke klubber som er interessert i Lazar Markovic, mens Pedro Chirivella nylig skal ha sagt nei til et tilbud fra Eliteserie-leder Rosenborg.

Overgangsvinduet for Premier League-klubbene stengte i begynnelsen av august, så det er ikke mulig for Liverpool og andre engelske klubber å hente inn nye spillere før i januar.

Jürgen Klopp har ledet Liverpool til en perfekt start i sesongåpningen. Rødtrøyene fra Anfield vant første kamp 4-0 mot West Ham. Deretter ble Crystal Palace slått 2-0 og Brighton 1-0.

Neste motstander for Liverpool i Premier League er Leicester på bortebane. Kampen sendes på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 13.00.