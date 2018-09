SUV-ene har gått sin seiersgang i det norske bilmarkedet i mange år. Det gjør også at det er svært mye å velge mellom i bruktmarkedet.

Det gjelder både de mer folkelige utgavene – og biler som ny kostet en million og ofte mer en det også.

I førstnevnte kategori finner vi én bil som skiller seg betydelig fra alle konkurrentene: Nemlig Dacia Duster.

Over én million solgte

Da lavpris-merket Dacia bestemte seg for å lage SUV, var det med samme utgangspunkt som for de øvrige modellene deres. En enkel og ukomplisert bil, med så lav prislapp som mulig.

Det viste seg da også å bli en stor suksess. Før Duster ble erstattet i fjor, hadde første generasjon solgt i mer enn 1,1 millioner eksemplarer.

Noen hundre av dem kom også til Norge og nå begynner endel av disse å komme ut i bruktmarkedet. Ikke overraskende er prisene gunstige her også.

Interiøret sladrer om at luksus var laaangt nede på prioriteringslista hos Dacia da bilen ble utviklet. Dette er enkelt, funksjonelt – men også temmelig spartansk

Fem års garanti

Ett eksempel: En 2013-modell som ligger til salgs for 109.000 kroner. Den har hatt bare én eier, kommer rett fra service og har også endel påkost. Kilometerstanden på 123.000 er over snittet, det er nok med på dra ned prisen. Men for disse pengene får du altså en familie-SUV med 4x4. Det er slett ikke dårlig!

Legger du på 20.000 kroner, får du biler med kilometerstand et godt stykke under 100.000. Akkurat det kan jo være betryggende med tanke på snarlige utgifter.



Duster har naturligvis fem års nybilgaranti. Finner du en 2014-modell, vil den altså ha garanti til 2019.

Dacia bygger på filosofien "Det du trenger, men heller ikke så mye mer". Bilene er enkle og funksjonelle, det holder prisen nede.

Robust firehjulstrekker til lavpris, det er få som klarer å matche Duster på dette området.

Salget har tatt av

Alle modellene er basert på eksisterende Renault-teknikk, det er viktig for å holde utviklingskostnadene nede. Dacia styrer også unna fancy utstyr og mange av "duppedittene" vi finner hos mange konkurrenter. Det holder prisene nede, og det vil helt klart være et fortrinn når bilene begynner å bli gamle. Her er det rett og slett ikke så mye som kan i stykker.

Til gjengjeld må du leve med spartansk interiør, null luksusfølelse og kjøreegenskaper som sladrer om at konstruksjonen ikke er verdens mest moderne. Men for mange er ikke det så viktig. Etter hvert som prisene i bruktmarkedet synker, vil nok mange også vurdere Duster som et bra alternativ til bil nummer to.

PS: Duster har altså nylig kommer i andre generasjon. Det har gitt et solid oppsving i salget i Norge. Så langt i år er det opp 170 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det betyr nok også at det har kommet inn en god del eksemplarer av første generasjon i innbytte.

