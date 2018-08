Manchester United sprudlet i perioder mot Tottenham, men måtte se seg slått 3-0 i mandagens kamp.

Se hvordan Manchester United ble ydmyket øverst!

Det var José Mourinhos største tap på hjemmebane som Premier League-manager noensinne.

Stortapet har ført til at spekulasjonene rundt portugiserens fremtid i Manchester United fortsetter med uforminsket styrke.

Britiske aviser hevder imidlertid onsdag at Manchester United ikke har noen som helst planer om å gi Mourinho sparken.

Ed Woodward skal ha snakket med Mourinho i garderoben etter 0-3-tapet mot Tottenham, og gitt uttrykk for optimisme og glede over det laget viste spillemessig.

– Det finnes en skepsis mot Mourinhos spillestil fra andre i United-ledelsen, men heldigvis for Mourinho har Woodward det siste ordet. Og til tross for uenigheter under overgangsvinduet så er Woodward ikke klar til å ta det han selv mener er en forhastet beslutning: Å sparke Mourinho så tidlig i sesongen, skriver den anerkjente avisen

– Full støtte fra Glazers

The Mirror viser til sentrale kilder og slår fast at Mourinho har full støtte fra eierfamilien Glazers.

Faksmilie: The Times.

Tabloiden Daily Mail påstår på sin side at Mourinho er «en kamp fra å få sparken». Dersom laget taper mot Burnley på søndag, kommer Manchester United-ledelsen til å revurdere Mourinhos fremtid i klubben.

– Mye tyder på at Mourinho snart er borte. Vi har sett det før med Louis van Gaal, og det er samme følelse nå, skriver avisen.

Dette står i sterk kontrast til de opplysningene den troverdige BBC-journalisten Simon Stone skriver på Twitter.

– Manchester United føler seg fortsatt sikre på at Mourinho kan snu situasjonen for klubben, slår han fast.

– Bør fullføre kontrakten

Den tidligere Manchester United-kapteinen Gary Neville mener Mourinho bør få sitte ut kontraktstiden.

– Vi så Louis van Gaal bli sparket i kjølvannet av en FA-cuptriumf, og David Moyes fire kamper før sesongslutt. Sånn sett ser vi ikke lenger en fotballklubb som oppfører seg slik den historisk har gjort det. Mitt ærlige syn på saken her jeg står, er likevel det at Ed Woodward ga ham Mourinho en ny kontrakt forrige sesong, for bare syv eller åtte måneder siden. Den kontrakten bør han få fullføre mens han utfører jobben sin, sier han i sin podcast hos Sky Sports News.