Butikksjef Trude frykter hun må si opp ansatte på grunn av sukkeravgiften

– Gjør vondt

Handelsnæringen håper nå at regjeringspartiene gjør opp et budsjett der sukkeravgiften er fjernet. Direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, mener dette er fullt mulig så lenge det er politisk vilje.

– Da det var kjempeoverskridelse på Stortingets eget byggeprosjekt, klarte de å skaffe til veie flere hundre millioner i løpet av natten. Det klarer de nå også. Det er ingen som blir skadelidende hvis de går tilbake på et vedtak som ingen stortingspartier i dag er fornøyd med, sier Nome.

Trude Novak på Bunnpris i Trøgstad leverer også mye godteri over disk, fordi hun i tillegg driver post i butikk. Godteriet kommer i postpakker fra Sverige, uten verken norsk moms eller sukkeravgift.

– Det er ikke noe ålreit. De får lov til å føre godteri inn i landet uten å bidra med noe som helst til statskassa, og det gjør vondt, sier Novak.