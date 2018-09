Svindel og problemer rundt omsetning av bruktbil er et betydelig samfunnsproblem. Og det kan også være til stor belastning for de som blir rammet.

Selv om stadig flere bruker selvbetjeningsløsning for eierskifte av bil, er det fortsatt over 400.000 papirsalgsmeldinger årlig. Nå foreslår Statens vegvesen at papirsalgsmeldinger må leveres personlig på trafikkstasjonen.

Dagens ordning er slik at salgsmelding kan sendes i posten til Statens vegvesen. Da er det ikke mulig å foreta identitetskontroll, hverken av kjøper eller selger. Statens vegvesen tar nå til orde for at det innføres identitetskontroll ved alle eierskifter.

Falske signaturer

– Det har blitt avdekket svindel og misbruk i forbindelse med innlevering av salgsmelding på papir. Det har i tillegg til falske signaturer blitt avdekket både ID-misbruk, uriktig identitet, svart omsetning av kjøretøy og skatteunndragelse, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

I et høringsforslag som nylig er sendt ut, foreslår Statens vegvesen at salgsmelding på papir bare godtas når kjøper og selger møter på en trafikkstasjon og dokumenterer sin identitet.

Omfattende juks på svenske bilverksteder

Møte opp personlig

– Vi ønsker primært at flest mulig bruker selvbetjeningsløsningene for eierskifte av kjøretøy. Der er det sikker identifikasjon av både kjøper og selger ved at de logger seg inn via ID-porten, sier Dreyer, i en pressemelding.

Noen velger likevel fortsatt papirsalgsmeldinger. For å bli tryggere på at opplysningene i papirsalgsmeldingene er riktige, foreslår Statens vegvesen at alle partene på salgsmeldingen må møte opp personlig ved en trafikkstasjon og vise legitimasjon før salgsmeldingen legges inn i motorvognregisteret.

Tryggere for alle parter

Dette vil, hvis det blir vedtatt, tre i kraft i løpet av første kvartal i 2019.

– De foreslåtte endringene vil vanskeliggjøre svindel knyttet til omsetning av brukte kjøretøy, sikre at opplysningene i motorvognregisteret er riktige, samt gjøre prosessen rundt eierskifte av kjøretøy tryggere for alle involverte parter, sier Dreyer.

Høringsfristen er satt til 21. november 2018.

LES MER: Først blir du lurt – så kan det koste deg store penger

Se video: Denne var ikke Audi heeelt heldig med...