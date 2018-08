Sørloths første mål sendte Palace videre i Ligacupen

Scoringen i andreomgang ga tydeligvis selvtillit for Sørloth, som ble langt mer involvert i Palaces angrepsspill etter en anonym start på omgangen, der Swansea hadde yppet seg mot Premier League-motstanderen.

Bersant Celina var for øvrig ikke med i kamptroppen til Swansea.

Gode nyheter for Lagerbäck

Swansea stilte i likhet med Crystal Palace reservepreget. Waliserne hadde fem debutanter, i tillegg til to spillere som startet for første gang.

– Han klarte seg bra. Han var flink til å holde opp ballen, fikk med seg lagkompiser og var smart i mye av det han gjorde. Det var en veldig oppløftende første start for sesongen, sier Wikestad.

Sørloth var for øvrig som ventet i den norske landslagstroppen som Lars Lagerbäck presenterte tirsdag. Norge skal ut mot Kypros og Bulgaria i TV 2-sendte Nations League i starten av september.

– Det er bra for landslaget at han viser målform. Joshua King scoret i helgen og har sett bra ut. Johansen var kaptein for Fulham i dag og Moi startet igjen etter at han gjorde det bra i helga. Det lover bra, sier Wikestad.

Fulham med Stefan Johansen som kaptein tok seg videre med 2-0 over Exeter. Like etter pause slo Johansen en fin målgivende pasning til Aboubakar Kamara, som satte inn 2-0. Samme mann ordnet 1-0 tidlig.

Premier League-lagene som deltar i Europa kommer først inn i neste runde.