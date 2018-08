6. mai i 1995 ble lille Kopervik på Karmøy i Rogaland rystet av et brutalt drap. 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet seksuelt misbrukt og drept i et skogholt like i nærheten av sitt eget hjem.

– Det er en veldig spesiell sak fordi den er så tragisk, særlig for foreldrene som mistet datteren sin, men også for Karmøy-samfunnet. Jeg tror Birgitte-saken gjorde noe med alle oss som jobbet med den, sier Dagfinn Torstveit, som var lensmann i Avaldsnes i 1995.

Hvem som drepte 17-åringen da hun var på vei hjem denne kvelden, er fortsatt et stort mysterium. Hun ble observert i gågata i Kopervik like etter midnatt, men ingen vitner sier at de har sett Birgitte i løpet av de fem kilometerne mellom gågata og funnsted.

En polititeori er derfor at hun kan ha blitt tatt med i en bil.

Birgitte Tengs avbildet i bunad i forbindelse med sin egen konfirmasjon. Få år etterpå ble hun drept. Foto: Privat

Forsvarer drapssiktelse

Etterforskningen, som ble ledet av Kripos i samarbeid med lokalt politi, sto lenge i stampe, men så besluttet politiet å pågripe Birgittes jevngamle fetter.

Han erkjente drapet i avhør, men så trakk han tilståelsen. Likevel ble fetteren dømt i tingretten før han ble frikjent i ankesaken.

Fetteren føler seg imidlertid ikke renvasket. Årsaken er at han ble dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs foreldre. I ettertid har politiet fått kraftig kritikk for avhørsmetodene som ledet til tilståelsen. Nylig understreket politiet at fetteren er utenfor mistanke.

Lensmann Torstveit mener likevel at det var riktig å pågripe og sikte fetteren.

– Jeg husker at vi vurderte konsekvensene av saken, men alle var enige om at han skulle siktes og fremstilles for retten. Der slutter vår jobb, for da er det opp til domstolen å vurdere saken. Vi hadde ikke gjort jobben vår om ikke vi pågrep ham.

– Står du for det i dag?

– Ja. Vi må bedømmes ut fra den kunnskapen vi hadde den gang, sier den tidligere lensmannen.

– Slo ned som en bombe

Saken er fortsatt et tema, forteller Torstveit.

– Dette er folk opptatt av, og det snakkes fortsatt om saken. Mitt inntrykk er at det er to leire: En som mener politiet gjorde feil og en som mener at politiet gjorde rett, sier han.

Ordføreren i Karmøy Kommune, Jarle Nilsen (Ap), sier at 6. mai i 1995 var en svart dag.

– Drapet slo ned som en bombe. Det var et sjokk. Birgitte Tengs var 17 år gammel, og enebarn. Hun var ei flott jente med masse venner. At hun skulle bli drept på en så bestialsk måte setter sine harde spor, sier han og fortsetter:

– Når denne saken har vært uoppklart i 22 år, så er det lett å forstå at dette fortsatt er smertefullt for de to familiene som var direkte involvert, og for nærmiljøet for øvrig, sier Nilsen.

– Hører mest på naboen

Ronny Hollevik, en god venn av den frikjente fetteren som bor i Kopervik, er selv lei av rykter og splittelse.

– Mitt inntrykk er at mange er litt lite kildekritiske. De hører gjerne mer på en nabo som har en teori enn på de fakta som har kommet frem i saken. Nå er han (fetteren, red. anm) sjekket ut av saken, og det må folk slå seg til ro med, sier han.

Ronny Hollevik har kjent Birgittes fetter siden før drapet skjedde. De er fortsatt gode kamerater. Hollevik har aldri vært i tvil om fetterens uskyld. (Foto: Kenneth Fossheim / TV 2)

For to år siden besluttet Kripos sin Cold Case-gruppe å se på Birgitte-saken med nye øyne fordi de mener det er sannsynlig med en oppklaring.

Denne uken begynner den nye TV 2-serien «Hvem drepte Birgitte?» på TV 2. I serien blir det presentert nye spor, blant annet en mistenkelig bil som muligens kan knyttes til gågata i Kopervik i samme tidsrom som Birgitte Tengs forsvant.

I tillegg er det sendt inn DNA-materiale, som kan lede politiet til gjerningspersonen.

Hollevik er svært positiv til at Kripos sin Cold Case-gruppe nå etterforsker saken. Han tror ikke at Kopervik kan slå seg helt til ro før saken kommer til en avslutning.

– Jeg håper at man kan bruke ny teknologi til å finne den som har gjort dette. Det hadde vært det absolutt beste for alle, sier han.