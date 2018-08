Real Madrid bekrefter at de har hentet spissen Mariano Díaz tilbake til klubben.

Han har skrevet under på en femårskontrakt.

Det er bare ett år siden han ble solgt til Lyon for cirka 85 millioner kroner. I Ligue 1 leverte han 18 scoringer forrige sesong.

35 prosent av et eventuelt videresalg og en førsterettsopsjon ble lagt inn i avtalen under slaget i fjor sommer. Da Sevilla og Lyon ble enige om drøyt 350 millioner kroner etter bonuser for Mariano Díaz denne uken, kom Real Madrid på banen og kuppet overgangen, skriver Marca.

Real Madrid betaler om lag 235 millioner kroner for å få Mariano Díaz tilbake.

Champions League-mesterne har vært på spissjakt siden Cristiano Ronaldo ble solgt til Juventus tidligere i sommer.

Real Madrid-trener Julen Lopetegui har skissert sine planer og skal ha lovet rikelig med spilletid for Mariano Díaz.

Angriperen begynte å spille for Real Madrid i 2011, og gikk da inn på deres U19A-lag.

Senere spilte han på Castilla sammen med Martin Ødegaard, der han i 15/16-sesongen scoret 25 mål.



Det ga ham hans første sjanser på førstelaget, men han håper nok garantert på mer spilletid og flere mål i sitt andre forsøk.