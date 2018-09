Det er ikke så ofte vi i Broom føler for å ta på oss finstasen i forbindelse med en biltest.

Men er det én gang vi skal gjøre et lite unntak, er det når vi får muligheten til å teste noe av det mest eksklusive man får kjøpt på fire hjul.

Bilen koster ny 4,5 millioner kroner, og det finnes i følge bilforhandleren Autoxo, kun fire til fem eksemplarer her til lands.

Velkommen skal du være – når vi inviterer til tur i selveste Rolls-Royce Wraith.

Tidenes kraftigste

Det spøkelsesaktige navnet er naturligvis en logisk oppfølger til både Phantom og Ghost. Rolls-Royce beskriver selv bilen med tre ord: Power. Style. Drama. Dette skal være modellen som er hakket mer utagerende og sportslig, sammenlignet med de andre elleville bilene, som håndlages i England.

Blikkene er mange både på motorveien og midt i Oslo sentrum. Rolls-logoen er tross alt noe hvermannsen gjerne ser oftere på flymotoren, enn langs veien. Foto: Mats Brustad/Broom

Da Wraith ble lansert tilbake i 2013, var det tidenes kraftigste Rolls-Royce. Under det durabelige panseret bor nemlig en høvding av en motor. Vi snakker selvfølgelig tolv sylindere i V-formasjon og et motorvolum på hele 6,6 liter.

Maskineriet leverer intet mindre enn 632 hk og 800 Nm dreiemoment.

Det har med andre ord skjedd ting siden Frederick Henry Royce bygget sin første bil i 1904. Den hadde til sammenligning 12 hk og en toppfart på 63 km/t. Bilen vi kjører stopper ikke før 250…

Hvor er tjeneren?

Nok kalde fakta. Å kjøre Rolls-Royce handler egentlig ikke så mye om antall hestekrefter eller tiden fra 0-100. Du skal bare vite at bilen har nok fartsressurser dersom behovet skulle melde seg.

Selvmordsdørene er svintunge å lukke igjen. Da hjelper det godt med en knapp og litt elektrisk hjelp.

Like før vi trer inn i Rolls og Royce sin verden, går det på mange måter opp for oss hvilke assosiasjoner det myteomspunnende merket bærer. Hvem er det egentlig som kjøper disse bilene? Tankene bærer fort til godt voksne mennesker, med en gammel whisky i den ene hånda, og en cubansk sigar i den andre.

Faktum er snarere at Rolls-Royce-kundene er yngre enn for eksempel det BMW og Mercedes kan skilte med.

Tilbake på Høvik og Autoxo er vi klare for avreise. Nå gjenstår det bare å lukke tidenes tyngste bildør. Hvor ble det av tjeneren??

Kongelig følelse

Men man betaler jo naturligvis ikke over fire millioner for en bil, hvis man blir nødt til å lukke døren selv. Å inkludere en egen tjener for å lukke dørene blir kanskje vanskelig. Spesielt i Norge med tanke på midlertidige ansettelser, arbeidsmiljølov og så videre…

Rolls-Royce Wraith er absolutt noe av det frekkeste og mest luksuriøse vi har testet.

Derfor har Rolls gått for den enkle løsningen, ved å montere en elmotor som elegant lukker døren for deg. Trykk på knappen og vipps så er døren lukket og låst. Lukket er også omverdenen. Inne i Rolls-Royce Wraith er du virkelig i en helt egen, eksklusive boble.

I tillegg til kongelig god støydemping, er kvalitetsfølelsen akkurat som forventet. Enestående. Skinnsetene er så myke at man skulle tro kveget ble slaktet i går. Man føler seg rett og slett litt kongelig når man skuer utover det enorme panseret og ser figuren Spirit of Ecstasy lede an i front. For et syn!

Som å fly

Det tar naturligvis litt tid å la all luksus synke inn. Men etter hvert er det på tide å kjenne litt mer på hvordan Wraith faktisk er å kjøre, selv om mange eiere trolig tilbringer mest tid i baksetet. Der er det også usedvanlig hyggelig og delikat.

Også Brooms bilekspert, Benny Christensen, fant seg godt til rette bak rattet.

Ordet komfort får en litt annen betydning etter å ha kjørt en firemillioners Rolls flerfoldige mil. Den enkleste forklaringen er at dette er noe av det nærmeste du kommer å fly langs veien. Det underbygger både fantastisk fjæringskomfort, støydemping og det solide, men samtidig udramatiske skyvet fra V12-motoren.

Spirit of Ecstasy, også kalt Emily, viser vei.

Sistnevnte samarbeider upåklagelig godt sammen med automatkassen, som selvsagt er GPS-styrt. Bilens navigasjon hjelper rett og slett girkassen til å forhåndsvelge gir gitt etter veiforholdene. Som sjåfør merker du ingenting, og nettopp det er hele poenget. Absolutt alt går så sømløst og harmonisk for seg – med mindre du brått gir full gass.

Da skal vi love deg at 632 hester i full galopp merkes på kroppen – komfort eller ei.

Lite sportslig

Selv om bilen leverer et brutalt skyv, oppleves det sjelden dramatisk. Vekten på nesten 2,5 tonn byr ikke akkurat opp til noe aktiv kjøring heller. Wraith finnes vel ærlig talt ikke sportslig i det hele tatt.

Det er ingen bil du vil ha dårlig tid med, men heller nyte og vite at ressursene er der. Vi kan faktisk ikke huske sist vi har kjørt så forsiktig med en bil – med såpass mye krefter.

Det er heller ikke hver dag artikkelforfatteren velger å høre på klassisk musikk. Men bak rattet i Rollsen føles det bare veldig riktig. Skru opp lyden, og du skinner om kapp med det blanke treverket og kromdetaljene, som er mesterlig utført.

Det er ingen biler som ligner en Rolls-Royce.

Konklusjon

Så hva skal vi egentlig konkludere med etter en lang og behagelig dag bak rattet i Wraith? Er bilen verdt de to millionene ekstra du må betale sammenlignet med en BMW 760Li eller Mercedes-AMG S65?

Rent kjøremessig må vi være ærlig å si; nei. Vi syns komforten i en helt vanlig S-Klasse er omtrent på samme nivå. Tyskeren kjører i tillegg bedre og kjappere i svingene.

Det du først og fremst betaler for i en Rolls-Royce er imidlertid andre ting. Slik som den helt unike og myteomspunnende historikken, bilens dype røtter, det håndbygde, sjeldne og unike - og kanskje litt konservative.

Bilens umiskjennelige design, med den digre grillen, og the flying lady på toppen av denne – og ikke minst statusen, beundringen og ærbødigheten en slik bil gir. Der mener vi Rolls-Royce er i en helt egen og suveren klasse.

Rolls-Royce Wraith Motor: V12 6,6 liter bensin Effekt: 632 hk / 800 Nm 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 1,25 l/mil Lengde x bredde x høyde: 528 x 194 x 150 cm Vekt: 2.440 kg Pris: Cirka 4,5 millioner

Bilen er lånt av Autoxo. Se full videoreportasje under:

I bildekarusellen under kan du se flere inntrykk av vår tur med Wraith. Velkommen om bord:

