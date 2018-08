Operasjonsleder Kenneth Sætre sier til TV 2 at de ikke har fått bekreftet hvorvidt det er snakk om en basehoppulykke eller ikke.

– Personen ligger på motsatt side av der det er normalt å hoppe. Helsepersonell er fremme hos pasienten, og det er beskrevet at vedkommende har hodeskader, men ellers våken, sier Sætre.

Personen lå i lengre tid på en fjellside, 30 meter under hoppstedet, sa operasjonslederen til TV 2.

Like før klokken 17, skriver politiet på Twitter at den skadde personen er hentet ut og at vedkommende blir fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim.

Saken oppdateres.