Juke er en av de særeste bilene Nissan har produsert. Den vesle crossoveren er en imagebygger, med et design som skiller seg kraftig fra de andre modellene, både til Nissan og egentlig alle andre. Slik sett et velkomment og friskt pust i bilparken, vil mange hevde.

Juke debuterte på bilutstillingen i Geneve i 2010 og vakte stor oppsikt fra første dag.

Her hjemme har den aldri vært noen storselger, men ute i Europa har Juke i perioder vært klassens mest solgte bil. Den har truffet mange kunder som har hatt lyst på en høybygget og særpreget bil, i stedet for en "vanlig" småbil.

Gå i produksjon neste år

Det begynner å bli noen år siden 2010 og i løpet av denne tiden har det også kommet en rekke nye konkurrenter på banen. Markedet for kompakte crossovere tidoblet seg mellom 2010 og 2016, det er ventet ytterligere en dobling av salget innen 2022.

Dette har altså blitt en svært viktig bilklasse. Derfor er det ikke overraskende at Nissan nå gjør klart for en helt ny generasjon av Juke. Den skal gå i produksjon i 2019, og det er ventet at Nissan skal vise en helt ferdig bil i løpet av høsten. Kanskje blir det allerede i oktober, på bilutstillingen i Paris. Eller muligens nærmere nyttår.

Det vakte oppsikt da Nissan virkelig våget å sette denne fronten i produksjon!

Avvist av sjefene?

Hva kan vi så vente oss denne gangen? I et intervju med britiske Autocar, sier Nissans globale designsjef Alfonso Albaisa at andre generasjon Juke ikke blir veldig lik den første. Likevel er det lite som tyder på at Nissan kommer til å feige ut og gi den er mye mer nedtonet design.

– Det skal bli en veldig kul bil, fortsatt med veldig mye attityde, sier Albaisa.

Han tilbakeviser også tidligere rykter om at en første versjon av nye Juke skal ha blitt avvist av sjefene i Nissan og sendt tilbake for å bli re-designet.

Nismo er verstingutgaven av Juke, den har krefter som virkelig gjør dette til en morobil.

Morobil til 300.000 kroner

Størrelsesmessig er det ventet at bilen kanskje vil vokse litt, men neppe veldig mye. Poenget med biler som dette er at de skal være kompakte og fungere godt i urbane strøk. For de som trenger mer plass, har Nissan både Qashqai og X-Trail i modellutvalget sitt.

Her hjemme har salget altså vært relativt begrenset, men det finnes likevel rundt 80 biler til salgs i bruktmarkedet. Her starter prisene på rundt 70.000 kroner, da snakker vi 2011/2012-modeller som gjerne har rundet 100.000 kilometer med god margin.

I andre enden av prisskalaen: Verstingmodellen Juke Nismo med 214 hestekrefter og 4x4. Det er en særdeles morsom bil som nå blir din fra rundt 300.000 kroner.

