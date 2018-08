Bilvasken må gjøres, men det er ikke alltid det er en oppgave man gleder seg til. Derfor kan det være fristende å betale noen for å gjøre jobben for seg.

TV 2 hjelper deg har testet tre ledende aktører i Norge i samarbeid med teknisk rådgiver fra NAF, Tom Andre Nilsen.

Tre godt brukte Scoda Octavia leveres inn til hver sin aktør: Bilvask1, LemonWax og Handz On. I tillegg legges 133 kroner forskjellige steder i midtkonsollen, samt en smågodtepose med 20 biter - fristelser det skulle vise seg være vanskelig å motstå.

Se TV 2 Hjelper deg torsdag klokken 20.30 på TV 2 eller TV 2 Sumo. Matkontrollen kan du se allerede nå på TV 2 Sumo.

Planter UV-krem

Før bilene leveres inn, inspiserer Nilsen bilene nøye. Ved å gå over alle bilene visuelt, merker han seg flere punkter som vil være viktige for vaskerne å ta: Felgene, dashbordet og nedre del av døra - der man ofte treffer med foten og lager skittmerker.

– Jeg forventer at de vasker disse stedene og at vi får rene og pene biler tilbake. I tillegg vil vi ikke se noen merker i lakken som kan tilbakeføres til vaskingen, sier Nilsen.

Som en ekstra sjekk smører vi UV-krem på rattet og hendlene. Kremen går lett av med å tørke over med en våt klut. Ved bruk av UV-lys kan vi i ettertid se om punktene er vasket.

– Det er jo stjeling

Når bilene kommer tilbake virker de med første øyekast rene, men det er flere forskjeller. Handz On får trekk for slurvete vask av felger, dashboard og noe sand i tepper og seter.

– Det virker som de har vært litt vel kjappe, jeg hadde forventet at dette ble tatt, sier Nilsen.

Også LemonWax får trekk for unødvendig slurv. Venstre felg bak er ikke ren, i tillegg ligger det et lag med såperester på listen over den ene døren. Unødvendig, mener Nilsen.

Handz On - terningkast 3 Mye er rengjort, men ikke alt er tatt med. Det er noe sand i tepper og ikke godt nok rengjort på multiskjermen og dashbordet. Felgene er heller ikke ordentlig rengjort. LemonWax - terningkast 4 Godt rengjort, men noe skitt på en av felgene. Vi fant såperester på detaljlist over en av dørene. Noe smuler i setene som burde vært støvsuget opp, og det burde vært tørket bedre av instrumentpanelet silk at filmen etter vaskemiddelet blir borte. Bilvask1 - terningkast 5 Instrumentpanelet til vinduet på høyre dør har blitt oversett. Ellers godt rengjort.

– Dette burde vært tatt, det er enkelt å ta bort.

Bilvask1 imponerer mest. Bilen vi henter derfra er jevnt over godt vasket.

Men hva med pengene?

I alle bilene er pengene på plass, men når det kommer til godteriet har samtlige vaskehaller falt for fristelsen.

– Jeg er selv glad i smågodt og jeg kan forstå at de blir fristet, men det er ikke deres, de skal ikke ta det, sier Nilsen og ler.

I bilene fra Bilvask1 og LemonWax manglet det én bit, hos Handz On manglet det to.

– Det er jo stjeling, det er jo det, avslutter Nilsen.

Tom Andre Nilsen, Teknisk Rådgiver ved NAF måtte le da det viste seg at det manglet godteri i alle bilene.

– Ikke godt nok

Bilvaks1 og LemonWax beklager at det mangler godteri. Sistnevnte bekrefter også å ha tatt en bit, mens Bilvask1 tror den kan ha havnet i støvsugeren eller forsvunnet på andre måter.

– Selv om vi kommer godt ut i testen er ikke dette godt nok, skriver Bilvask1 til TV 2 hjelper deg.

LemonWax er heller ikke fornøyd, til tross for terningkast fire.

– Vi tar dette meget seriøst og vil gå igjennom rutinene for å se hva vi kan forbedre.

Handz On ville ikke møte TV 2 hjelper deg til intervju, men skriver på e-post at de ikke er fornøyde med terningkast tre. De tar testen på alvor og vil vurdere tiltak for å forbedre kvaliteten på bilvasken.

De mener at godteriet kan ha falt på gulvet eller blitt kastet, men ser veldig alvorlig på det om det er stjålet.