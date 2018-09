Norske bilkjøpere er ikke det vi en gang var. Lenge handlet det kun om fornuftige biler, gjerne stasjonsvogner til en rimelig pris. Helst skulle familiebilen ikke skille seg ut fra naboen sin, for det var litt flaut.

Men det har skjedd noe med den norske folkesjela og Janteloven. Nå er det både greit, og ønskelig for mange, å skille seg ut. Om prisen er skyhøy gjør ikke noe. Derfor går luksus- og superbilsalget i Norge rekordbra.

En ny indikasjon på det har vi fått nå: Det bekreftes nemlig at to nordmenn har bestilt verdens dyreste SUV, Rolls-Royce Cullinan.

Smak litt på den: En SUV signert Rolls-Royce. Hva blir det neste? Jo, at nordmenn kjøper den!

Ville snudd seg i graven

Salige Charles Rolls og Sir Henry Royce ville snudd seg i graven, om de fikk vite at den tradisjonsrike luksusbilprodusenten de grunnla for 114 år siden, skulle lage en SUV.

Men realiteten er klar. Skal merket leve videre, må de inn i offroad-segmentet, de også.

De gjør det imidlertid på sin helt særegne måte. Ikke er de beskjedne heller. Derfor kalles den opp etter den største diamanten som noensinne er funnet – og en av de mest berømte kronjuvelene i England. Såpass bør det være.

Slik kan førermiljøet i verdens dyreste SUV ut. Valgmulighetene når det kommer til farger, utstyr og skinn er nærmeste uendelige.

Kostbart

Autoxo er såvidt vi vet, eneste forhandler av Cullinan i Norge. Daglig leder Olav Medhus, bekrefter at de har fått i land to avtaler på denne bilen.

Hva prisen blir vet han ikke ennå. Men hvis du må spørre om prisen på verdens dyreste SUV, da har du ikke råd ...

Som Cullinan-eier kan du om ikke annet trøste deg med at motoren er en bjørnesterk V12-er på 6,75 liter. 571 hk står til tjenste!

Avdelingen som har fokus på miljø og luftmotstand fikk permisjon, da denne "klossen" ble bygget. Så bra! Det innebar nemlig at vi fikk en ny bil med V12-motor å glede oss over!

Ekstrem luksus

Men det handler ikke om å kjøre fort i svingene, eller ut av lyskrysset. Cullinan skal "flyte" bortover veien, i kjent Rolls-Royce-stil. Derfor er det luftfjæring med det kjente Magic Carpet ride-understellet vi kjenner fra Phantom.

Den har også et spesialutviklet firehjulsdrift-system, som gjør at den skal kunne krabbe fram i like ulent terreng som for eksempel Range Rover.

Pose og sekk, med andre ord. Ekstrem luksus – og ekstrem "ut å kjempe mot naturen"-egenskaper.

Noen andre som skulle ønske de kunne kjøpe en slik?

Få også med deg klippet under. Disse setene, som blir tilgjengelige i Cullinan, er noe helt for seg selv: