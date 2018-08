En mann i 30-årene ble fredag 24. august pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen for drapsforsøk begått i 2012, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Natt til torsdag 5. juli 2012 ble to personer skutt og en person knivstukket på utestedet Crystal Club i Oslo.

Politiet rykket ut etter melding om skyting, og fant tre personer som var alvorlig skadd på utestedet.

Varetektsfengslet

Tidlig i etterforskningen kom politiet fram til en mistenkt, og det er denne personen som nå er pågrepet.

Mannen som er mistenkt for handlingen har vært internasjonalt etterlyst siden 2012. Han er siktet for tre drapsforsøk.

Den mistenkte, som er norsk statsborger med somalisk opprinnelse, ble i Oslo tingrett mandag 27. august varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Returnerte frivillig

Mannen samtykket til fengslingen, men har foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen. Politiadvokat Ingvild Myrold ønsker ikke å kommentere hvilket miljø mannen eventuelt tilhører.

– Han har oppholdt seg i utlandet, og vi har tidvis hatt dialog med siktedes forsvarer og anmodet han om å melde seg for politiet. Nå har han frivillig returnert til Norge, sier hun.

Grunnlaget for varetektsfengslingen er at politiet frykter unndragelse og bevisforspillelse.

Dømt for vold og ran

Den mistenkte er godt kjent for politiet fra tidligere.

I 2009 ble han dømt til 10 måneders fengsel for blant annet å ha ranet to personer. Under det ene ranet ble offeret utsatt for grov vold mens han lå på bakken.

Spark mot hodet gjorde at offeret pådro seg et brudd i øyehulen. Årsaken til den relativt korte fengselsstraffen, var ifølge dommen at saken hadde tatt lang tid å behandle.

I 2005 ble mannen bøtelagt for en narkotikaovertredelse.