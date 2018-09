Tilbyr babygarati til norske par: – Få baby, eller få pengene tilbake

Klinikken i St. Petersburg mener de lykkes med persontilpasset behandling.

– Vi gir ikke samme type behandling til en stor gruppe pasienter som har samme eller ulike tilstander, sier Zaytseff.

Skeptisk til tall

Men i Trondheim er gynekolog og forsker Liv Bente Romundstad skeptisk til prøverørsbehandling i utlandet.

– For behandlingsmetoder som er tillatt i Norge så har jeg ikke sett noen troverdige tall som støtter opp under at man øker sine sjanser ved å dra utenlands, sier Romundstad som har en forskerstilling ved folkehelseinstituttet samtidig som hun driver den private fertilitetsklinikken Spiren.

– Men er ikke det at folk drar utenlands et uttrykk for at det norske systemet er for dårlig?

– Nei, det er det ikke. Men det er et uttrykk for at det er et marked der. Det er par på søken og stadig økende antall par søker behandling og det er de som blir fanget av de som ønsker å kjøre sånne seminarer, mener hun.

Sårbart bytte

Romundstad synes tilbud om babygaranti er underlig.

– En god fertilitetsklinikk skal gjøre sitt ytterste for hver enkelt i alle sykluser med eller uten garanti mener hun.

Hun ber folk som vurderer å dra utenlands å rådføre seg med norske eksperter.

– Det er lett å gå seg vill i jungelen på nettet og man er et lett og sårbart bytte i en sånn situasjon, sier Romundstad til TV 2.