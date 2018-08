Jamie Vardy og Gary Cahill har begge informert den engelske landslagssjefen Gareth Southgate at de ikke vil bli tatt ut.

De ønsker å konsentrere seg om sine respektive klubber fremover.

Den 31 år gamle Leicester-spissen innrømmer i et intervju med The Guardian at han har vurdert landslagsexit en stund.

– Jeg blir ikke yngre, og landslagssjefen ønsker å satse på ungdommen. Det viste seg å bære frykter i VM, der vi nådde semifinalen og endte på fjerdeplass, som er utligning av den beste VM-prestasjonen på fremmed jord, sier Vardy til avisen.

Chelsea-stopper Gary Cahill, som fyller 33 år i desember, fikk 61 kamper for England, men var ikke en del av førstelaget i VM. Southgate foretrakk Kyle Walker, John Stones og Harry Maguire på de tre midtstopperplassene.

Vardy, som står med 26 landskamper, men som er bak Harry Kane i køen, åpner imidlertid for å gjøre et midlertidig comeback ved skadekrise.​

Ifølge Sky Sports ga Liverpool-spiller James Milner samme beskjed til Southgate da han ga seg etter EM-sluttspillet for to år siden, men han har foreløpig ikke blitt hentet tilbake for landslaget.