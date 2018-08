Hendelsene skal ha funnet sted på 80- og 90-tallet. Ifølge tiltalen startet overgrepene da datteren kun var to-tre år gammel.

Anklagene omfatter både utuktig omgang i form av samleie og utuktig omgang med barn under 16 år.

Det var Bergens Tidende som omtalte tiltalen først.

Dopet ned datteren

Over en periode på cirka seks år, skal den tiltalte mannen ha dopet ned og brukt vold og trusler mot datteren i forkant av seksuelle overgrep mot henne.

Overgrepene skal ha skjedd på to plasser. I den tiltalte sitt hjem i Bergen, og i en kommune i Sogn og Fjordane.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes sier til TV 2 at dette er en svært alvorlig sak.

– Vi fikk to anmeldelser i august 2016, hvor flere personer ble tiltalt for seksuelle overgrep. På bakgrunn av dette ble det satt i gang en stor og krevende etterforskning, sier statsadvokaten.

Viktig lovendring

Raanes sier til TV 2 at de har avhørt svært mange vitner, og at de har gjennomgått mye materiale.

Etterforskningen førte til at mannen i 60-årene ble pågrepet og tiltalt for grove overgrep. Hendelsene strekker seg helt tilbake til 80- og 90-tallet. Men en lovendring fra 2014 har vært svært viktig og avgjørende.

– I 2014 bestemte Stortinget at grove overgrep mot barn ikke skal foreldes. Dette har gjort det mulig for oss å etterforske denne saken, sier statsadvokat Raanes.

– Veldig alvorlig

Statsadvokaten sier videre at tiltalen viser at det har vært begått veldig alvorlige seksuelle overgrep, over en periode på ti år.

– Offeret er påført stor psykisk skade, og overgriperen er fornærmedes far, sier statsadvokaten.

Den tiltalte mannen har vært villig til å forklare seg, men nekter straffskyld.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med fornærmede sin bistandsadvokat, men har ikke lyktes med det.