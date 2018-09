«Jentene som aldri sier nei»

​– Du kan få sexdukker med sensorer på brystene slik at de kan lage stønnelyder når du klemmer på dem, men det har ikke vært populært hos mine kunder. Du kan også få dukker med integrert varme, der varmekabler er surret rundt skjelettet på dukken. SexyDoll tilbyr ikke varmefunksjon siden det ikke er termostat på varmekablene, og dermed ikke trygt å bruke. Da er det bedre med et elektrisk varmeteppe for å varme opp dukken. Det er også mulig å ta et varmt bad sammen med dukken, siden hun er helt vanntett, forteller han.

Tidligere i sommer var Mackowski på messe i Los Angeles for å se de nyeste sexdukkene. Hun er fascinert over hvor livnære de nå ser ut.

– Alle produktene er laget av bløt og naturtro hud. Hår og sminke er flott laget til og kroppene blir designet mer og mer realistisk. Jeg tror vi kommer til å se dukker med ulike kvinneformer om ikke så lenge, forteller hun.

Sinful har valgt å ikke selge dukker med varme, da de ikke syns denne funksjonen er optimal enda, men Mackowski tror at dette vil endre seg raskt.

Stor økning

Ditlefsen forteller til TV 2 at de ser en jevnlig økning i antall solgte dukker etter at de startet opp i fjor. Han forteller at salget gikk drastisk ned på sommeren, men økte igjen på høsten. Også rett etter jul og påske opplevde de en økning.

– Vi har fått veldig mange henvendelser nå som sommeren er over, og vi ser at det blir travelt også denne høsten, forteller han.

Også Mackowski ser at antall solgte dukker stiger.

– Alene i år har vi solgt 50 prosent flere enn i fjor. Prisene har endret seg, noe som har ført til at flere har muligheten til å handle. Det gjør at det nå masseproduseres i en mye større grad enn tidligere, sier Mackowski.

Mackowski erfarer at deres mannlige kunder er mer visuelle enn deres kvinnelige kunder. Hun syns det er bra at bransjen utvikler seg i samme retning som kundenes behov.

– Løser ikke problemet

Svein Øverland jobber som psykospesialist. Han anser sexdukker som pornografi fordi personen tilfredsstiller seg selv uten et annet menneske. Også han har noen teorier om hvorfor enkelte bruker sexdukker.

– Det er en enklere måte å tilfredsstille seg selv, uten å tenke på den andre. Det er også noen som sier at de ikke får tak i sex på andre måter, og at dette er mer realistisk enn å runke.

Psykospesialist Svein Øverland. Foto: Privat

Ifølge Øverland blir ikke vedkommende en bedre elsker ved å bruke dette hjelpemiddelet.

– God sex handler om å lytte til hverandre. Personen får ikke øvd seg på verken gjensidig nytelse, vorspiel eller flørting. Det som er positivt med det er at man får en utløsning, men så blir man ytterligere isolert fra det sosiale.

Han forteller at folk får ulike forhold til dukken. Noen blir nærmest forelska, noen ser på det som kun et hjelpemiddel og noen blir fort lei. Han trekker fram «Coolidge-effekten», et fenomen som viser at når vi får tilgang på seksuelle materialer, vil vi ha mer.

– Det er en liten gruppe som blir lei og som skyver grensene. De tar det ut på dukken først, men så får de lyst til å gjøre det samme med et menneske. Det er en liten risiko for dette, forteller han.

Øverland jobber i Superego, et firma som lager psykologiske digitale helseløsninger. De bruker begrepet «Varm teknologi» for teknologi som bringer mennesker sammen.

– Sexroboter er det motsatte. De dekker et behov, men løser ikke problemet, forteller han.

– Gir et urealistisk bilde

Sexolog, Thomas Winther, ser både fordeler og ulemper ved å ta i bruk en sexdukke.

Sexolog Thomas Winther. Foto: Villafrisk.no

– I forhold til seksualitet kan det skape mye positivt. Men det kan også gjøre det vanskeligere å finne en partner. Mange av disse dukkene er veldig livnære, og det kan skape en større avstand til en vanlig partner.

Ifølge Winther har antall menn som debuterer sent økt, mens antall kvinner som debuterer sent har sunket. Han tror at dette har en sammenheng med økningen av salget.

– Flere menn faller utenfor samfunnet, mens kvinner gjør det stadig bedre. Kvinnene kan dermed føles litt uoppnåelig for disse mennene, og det blir lettere for menn å velge en dukke framfor en kvinne, forteller Winther.

Han tror disse dukkene kan bidra til å gi et urealistisk bildet av sex og kvinner.

– Dette er et alternativ som alltid stiller opp og som alltid sier ja. Sånn er det ikke i virkeligheten. Er det da referansepunktet ditt, så skaper det et urealistisk bildet, sier han.

Dukke-bordell

Flere steder i verden har sexdukker blitt svært populært. I 2017 ble det første sexdukkebordellet i verden åpnet i Barcelona. Siden har blant andre England, Tyskland, Nederland, Østerrike, Australia og Danmark kommet etter.

– Det er blitt en stor ting å gå på bordell. I Australia er det lenger ventetid på dukker enn på prostituerte, forteller Øverland.

Særlig dukkebordellet i Danmark har vekket oppsikt i Norge. For 800 kroner kan kunden nyte dukken i et privat rom i en time. Vedkommende kan ha dukken for seg selv opp til tolv timer, og kan velge mellom fire ulike dukker og fire ulike rom. Alle innredet med elementer fra populære fantasier.

På nettsidene deres skriver de at de er registrert selskap som følger loven og at de tar avstand fra menneskehandel, prostitusjon og barnesexdukker. Eieren av bordellet hevder at tjenesten er samfunnsnyttig.

– Det finnes mange prostituerte som er tvunget inn i sexbransjen. Det gir en kald opplevelse for kunden, og her tilbyr vi et alternativ for å få tilfredsstillet sine lyster, sa eieren før åpningen til TV2 Øst-Jylland i februar i fjor.

Øverland er ikke bekymret for at sexdukkene vil erstatte den menneskelige kontakten med det første. Derimot tror han at debatten må tas opp igjen om ti år.