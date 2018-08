Ferden startet i Troms politidistrikt hvor den eldre mannen kjørte i flere mil langs E10.

Videre gikk turen inn i Nordland politidistrikt, hvor traktoren kjørte i 30 kilometer i timen.

Drakk øl

Politiet la seg på hjul med blålys, og prøvde signalisere til sjåføren at han skulle stoppe. Etter å ha fulgt etter den eldre mannen en stund, oppdaget politiet at han drakk øl.

Til tross for iherdig innsats fra politiet, nektet mannen å stoppe. Like etter at han passerte Evenes flyplass, tok han av på en sidevei og kjørte videre ut i terrenget.

– Her var det ikke mulig for politiet å følge etter, så patruljene våre prøvde å lokalisere traktoren for å se om han kom ut på en annen vei. Dette gjorde han ikke, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, til TV 2.

Prøvde rømme

Det viste seg nemlig at traktoren hadde satt seg fast. Den eldre mannen prøvde derfor å rømme til fots. Men det var bare ett problem...

– Den eldre mannen var dårlig til bens, og kom seg derfor ingen vei. Etter tips fra naboer klarte politiet lokalisere mannen, sier Bo Nilsson.

Det ble tatt blåseprøve på stedet, og den eldre mannen vil bli avhørt. Han har også fått førerkortet inndratt.